В Кишиневе проходит марша ЛГБТ под названием "Без страха"

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В центре Кишинева православные верующие протестуют против марша ЛГБТ под названием "Без страха".
Общественная организация людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «Гендер-Док-М» проводит в субботу, 19 мая традиционный марша под названием «Без страха». По словам организаторов, в нем примет участие 500-600 человек.
Разрешение от городских властей получено. Выставлен кордон из полицейских.
Молдавская Православная Церковь (МПЦ) категорически против проведения таких маршев. По ее мнению, государство, в котором более 90% населения являются православными верующими, не должно давать разрешения на подобные шествия в центре города, о чем и просили власти.
Протестующие ведут себя агрессивно и вступают в словесную перепалку с полицией.
Point ведет прямую трансляцию с места событий.
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