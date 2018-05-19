В Кишиневе проходит марша ЛГБТ под названием "Без страха"

В центре Кишинева православные верующие протестуют против марша ЛГБТ под названием "Без страха".

Общественная организация людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «Гендер-Док-М» проводит в субботу, 19 мая традиционный марша под названием «Без страха». По словам организаторов, в нем примет участие 500-600 человек.

Разрешение от городских властей получено. Выставлен кордон из полицейских.

Молдавская Православная Церковь (МПЦ) категорически против проведения таких маршев. По ее мнению, государство, в котором более 90% населения являются православными верующими, не должно давать разрешения на подобные шествия в центре города, о чем и просили власти.

Протестующие ведут себя агрессивно и вступают в словесную перепалку с полицией.

Point ведет прямую трансляцию с места событий.