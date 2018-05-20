Вячеслав Унтила: Наш труд пробуждает веру в европейское будущее Республики Молдова

Вчера, в своем интервью председатель Счетной палаты Республики Молдова (СПРМ) Вячеслав Унтила рассказал об отчете о деятельности учреждения, который был представлен на этой неделе парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, а также рассказал о ряде других важных аспектов, связанных с деятельностью учреждения, которым он руководит.

T: На этой неделе Вы представили парламентской комиссии отчет деятельности СПРМ. О чем конкретно идет речь в документе?

В.У.: Это ежегодный отчет СПРМ, посредством которого мы информируем парламент о том, как мы используем средства выделенного нам бюджета, и в котором речь идет о нашей деятельности в течение года, которая продиктована Планом стратегического развития СПРМ на 2016-2020 гг. На слушании отчета я отметил, что наша задача – контролировать целевое использование средств государственного бюджета, и делать это объективно, профессионально и открыто.

T: Из опубликованных данных, нам известно, что Вы говорили и о законодательной безе, регулирующей деятельность СПРМ…

В.У.: В конце прошлого года был принят Закон об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова, который был разработан с учетом передового международного опыта. Этот закон регулирует мандат, организацию, функции, полномочия, гарантии независимости, а также другие важные аспекты деятельности Счетной палаты и ее взаимодействие с парламентом и другими учреждениями.

T: Чем примечателен период, о котором Вы отчитались?

В.У.: В 2017 году мы завершили первый этап Плана стратегического развития, которым предусмотрены мероприятия по концептуализации и проведению современного аудита в соответствии со стандартами и передовым опытом в этой сфере. Наряду с этим, мы провели мероприятия, предусмотренные Национальным планом мер по внедрению положений Соглашения об ассоциации Республики Молдова с ЕС, сосредоточив свои усилия на пересмотре и улучшении законодательной базы в сфере аудита. В рамках Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией мы укрепили свои институциональные способности, в том числе по борьбе с коррупцией, использованию публичных средств и улучшению качества аудита. Также отмечу, что в соответствии с положениями Финансового соглашения между правительством Республики Молдова и Европейским Союзом о Программе поддержки реформ политики публичных финансов в Республике Молдова, наше учреждение, как и парламент, правительство и Министерство финансов реализовало ряд мер по улучшению управления путем улучшения системы управления публичными финансами.

T: А если говорить о цифрах, какова общая картина?

В.У.: В 2017 году, в соответствии с законодательными прерогативами, СПРМ сосредоточилась на аудите самых важных социально-экономических сфер, по итогам которых было составлено 36 отчетов. 70% аудиторских проверок были проведены в центральных органах власти и подведомственных им учреждениях. Также были подвергнуты аудиту местные органы публичной власти, государственные и муниципальные предприятия, акционерные общества.

T: Даете ли Вы рекомендации по итогам аудита?

В.У.: Конечно, наши отчеты содержат рекомендации, направленные на улучшение институционального управления, а их исполнение предполагает снижение возможных рисков нецелевого использования публичных средств. Тем не менее, уровень внедрения рекомендаций субъектами составил около 51%, по сравнению с 85-90% в соответствии с лучшими практиками.

T: Какое место в Вашей деятельности занимает институциональная консолидация?

В.У.: Укрепление институциональной базы в целях повышения эффективности нашей повседневной деятельности, сотрудничество с парламентом и правительственными учреждениями, доступность информации и диалог с общественностью являются нашими первоочередными задачами. Именно развитие институционального потенциала укрепляет, с нашей точки зрения, роль СПРМ в процессе управления государственными финансами и гарантирует качество работы учреждений. Также мы нацелены на дополнительное широкое сотрудничество на международном уровне, то есть на активный обмен передовым опытом и знаниями с партнерами, консультантами и экспертами в рамках проектов с применением стандартов аудита.

T: Получается, в 2017 году Вы успешно сотрудничали с внешними партнерами?

В.У.: У нас есть целый ряд внешних партнеров, но самыми верными в 2017 году были наши коллеги из Швеции. Также в 2017 году стартовал новый этап сотрудничества с Делегацией Европейского союза в Молдове, в рамках которого мы тоже получили значительную помощь. В апреле 2017 года были установлены отношения сотрудничества с Аудиторской палатой Нидерландов, а также с коллегами из Латвии. Также мы приняли участие в 45-ом заседании Совета Организации высших органов финансового контроля Европы (EUROSAI).

T: Вступая в должность Вы говорили, что сделаете упор на прозрачность. Каким был 2017 год с этой точки зрения?

В.У.: И в этом (2017) году мы были открыты для общественности, согласно законодательным положениям. Наши заседания и решения всегда были доступными для заинтересованных лиц и СМИ. Также в 2017 году мы руководствовались рекомендациями парламента и тесно сотрудничали с парламентскими комиссиями.

T: Каким было сотрудничество с правовыми органами в 2017 году?

В.У.: Мы направили на рассмотрение нашим коллегам из МВД 14 отчетов с подозрениями на хищения, а они возбудили 4 уголовных дела. Посмотрим, чем это все закончится.

T: Некоторые госучреждения жалуются на нехватку кадров. Как обстоят с этим дела в СПРМ?

В.У.: У нас 160 сотрудников. В 2017 году мы столкнулись с проблемой текучести кадров, которая составила 17,3% и обусловлена низкой заработной платой и сложностью работы. Вместе с тем, наблюдалась существенное увеличение численности персонала, опыт которого не более 2 лет, а это приводит к утере институциональной памяти. Об этих проблемах я сообщил парламентской комиссии.

T: Каково положение с финансированием СПРМ?

В.У.: В 2017 году на финансирование нашего учреждения было выделено около 32 млн. леев. Мы израсходовали 31,8 млн. леев, или 98,8% средств. По данным Отчета об исполнении бюджета, наиболее значительными были расходы на персонал – около 69%, а персонал для нас является наиболее важным ресурсом.

T: Нам известно, что в 2017 году СПРМ впервые прошла через одну процедуру…

В.У.: Счетная палата в 2017 году впервые была подвергнута внешнему финансовому аудиту. Нас проверяли, как мы исполнили бюджеты за 2014-2016 гг.В результате проверки было установлено, что расходы соответствовали действующим нормам, ауправление публичным имуществом было обеспечено должным образом.

T: Кстати, как определяется эффективность деятельности СПРМ?

В. У: В настоящее время не существует общепринятой практики или методологии для оценки эффективности таких учреждений, потому что они работают по-разному и в разных организационных и юридических формах. В то же время, при оценке эффективности деятельности СПРМ, мы должны спросить себя, что сделала Счетная палата для укрепления государства, которое работает на благо общества. А ответ на этот вопрос будет хорошим ответом на поставленный вопрос.

T: Каковы Ваши планы на будущее?

В.У.: Учреждение, которое я возглавляю, будет и впредь прилагать все усилия для решения задач, связанных с обеспечением правильного управления и эффективного использования государственных средств. Мы в полной мере осознаем ответственность за соблюдение принципа корректности, и прекрасно знаем, что наш труд пробуждает веру в европейское будущее Республики Молдова. Во имя этого национального приоритета мы просили у структур власти поддержки наших действий на пути построения подлинной финансовой дисциплины и последовательного укрепления принципов экономичности, эффективности и результативности.

Кристина Пендя