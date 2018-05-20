Будет ли русский язык окончательно изгнан из Молдовы?

На прощание молдавские либералы хотят так хлопнуть дверью, что страна может просто провалиться в политический ад. 29 мая Конституционный суд страны рассмотрит требование депутатов-либералов отменить законы, регламентирующие статус русского языка как языка межнационального общения.

В конце 80-х годов прошлого века центробежные тенденции в СССР настолько усилились, что забурлила и Молдавия, до этого тихая окраина. Возникли демократические движения, главным из которых был Народный фронт. Летом 1989 года в Кишиневе прошли многочисленные демонстрации. Одним из основных требований было признание молдавского языка на основе латинской графики официальным языком.

27 августа было созвано первое Великое Национальное собрание. И площадь приняла решение о придании молдавскому языку статуса государственного, а также и о переходе на латинскую графику. 31 августа 1989 года Верховный Совет МССР провозгласил молдавский язык официальным и закрепил его функционирование в «политической, экономической, социальной и культурной сферах». Русский язык получил статус средства межнационального общения.

В тот момент данное решение стало компромиссом, позволившим избежать массовых столкновений и беспорядков. Однако и оно, и начавшиеся вслед за этим процессы, звучавшие на площадях и в СМИ идеи объединиться с Румынией, вызвали недовольство на юге и востоке страны.

Острый вопрос

19 августа 1990 года Комрат объявляет о создании Гагаузской Республики и выходе из состава Молдовы. А 2 сентября аналогичное решение принимается в Тирасполе – учреждается Приднестровская Молдавская Республика.

Затем был поход волонтеров под руководством премьера Друка в Гагаузию, где кровопролития удалось избежать только благодаря вмешательству советских военных. Однако позже, в 1992 году, вооруженный конфликт разразился в Приднестровье. До сих пор формула политического урегулирования ситуации на востоке не найдена.

Этот краткий экскурс в недавнюю историю понадобился для того, чтобы показать сколь важный и острый вопрос вновь вносится в повестку дня общества. 29 мая КС страны рассмотрит требование молдавских либералов о признании неконституционными законы, наделяющие русский язык особым статусом – средства межнационального общения. Главный из них – от 1 сентября 1989 года «О функционировании языков на территории МССР».

Удар молнии

Нерешенность территориальной проблемы в Приднестровье и скрытое напряжение в Гагаузии свидетельствуют о том, что в обществе сформировались постконфликтное, хрупкое балансирование и определенные границы, удерживающие ситуацию в мирных рамках. Но любые ограничительные действия по отношению к русскому языку, заявления официальных лиц, нововведения в обороте документов, «реформы» в образовании, ограничения использования русского языка в СМИ вызывают болезненные и бурные реакции, раскалывают общество, ставят под сомнение достигнутое хрупкое равновесие. И сама постановка вопроса об отмене законов с языковыми нормами является сильным дестабилизирующим фактором и провокацией.

А если КС удовлетворит требование либералов, то последствия подобного решения станут непредсказуемыми. Это можно сравнить с ударом молнии в ветхое деревянное строение. И политическая ситуация в Молдове такова, что предпосылки для адекватного решения вновь возникшего языкового конфликта, к сожалению, отсутствуют. Наоборот, «парад деклараций» об объединении с Румынией и мощное вмешательство Бухареста, Брюсселя и Вашингтона в дела Молдовы только способствуют нестабильности.

Да провалитесь вы в ад

Обращение либералов в КС с требованием отменить действующее языковое законодательство, безусловно, не является чем-то спонтанным. Депутаты, министры из партии Гимпу и сам лидер формирования используют любой повод и возможность для атаки на русский язык и Россию. И часто они пересекают грань разумного и допустимого. Характерный пример – оскорбительные высказывания в адрес русского народа со стороны Юрия Киринчука, исполнявшего в тот момент обязанности министра транспорта по квоте ЛП.

Обозвав русских «лентяями и пьяницами», Киринчук отказался извиниться за свои слова. В дело пришлось вмешаться суду, он обязал экс-министра принести извинения за нанесенные оскорбления.

Однако обращение депутатов во главе с Гимпу в КС по поводу статуса русского языка – это не публичная выходка политика-русофоба или незаконное использование административного ресурса против русского языка в какой-либо из сфер общественной жизни, а осознанная и хорошо продуманная диверсия. Ее цель – взорвать общественно-политическую ситуацию в стране. И почему это так, сказано выше.

Но прибегнуть к этой, очень опасной, затее молдавских либералов, скорее всего, заставили безысходность и отчаяние. Партия полностью утратила доверие тех слоев общества, на которые она ориентировалась, и лишилась перспективы. И, по-видимому, на прощание молдавские либералы решили так хлопнуть дверью, чтобы сотрясти до основания всю страну. Пусть она провалится в ад, если не достанется нам, вероятно, решили они.

Унионизм, конвертированный в звонкую монету

Знамя унионизма ЛП подхватила, когда оно выпало из рук ХДНП. И на протяжении семи лет партия была частью политического триумвирата, управлявшего страной.

Но в 2016 года либералы подписали сами себе смертный приговор, когда в январе, ради должностей, поддержали «ночное правительство» Павла Филипа. Тогда депутатам, чтобы покинуть здание и пробраться сквозь толпы митингующих, пришлось переодеться полицейскими. Михай Гимпу и другие его соратники были пойманы и разоблачены. От расправы Гимпу спасло чудо в лице русскоязычного парня. Но с того момента за лидером либералов закрепился образ библейского предателя и соответствующая кличка. Рейтинг политформирования обвалился. А позже, когда были разоблачены преступные схемы в столичной примэрии и арестован племянник вождя либералов, пойман с поличным министр Киринчук, стало ясно, что будущего у ЛП уже нет. И исправить ситуацию теперь ничто не может. Потому что коррупционный режим, созданный в годы правления евроинтеграторов, - плоть от плоти ЛП. Поэтому, когда Дорин Киртоакэ утверждает, что «Молдова стала гетто, резервацией для «Коза ностра», то лишь подчеркивает огромный вклад либералов в формирование «сицилийских кланов».

Избиратель отлично понял, что унионизм Гимпу с товарищами липовый, давно и ловко конвертирован в звонкую монету.

Обрезание русского языка

Какие функции хотят отнять либералы у русского языка, предлагая признать неконституционными законы, регулирующие его использование?

Прежде всего, авторов обращения не устраивает статус русского языка как средства межнационального общения. Его функции частично совпадают с таковыми государственного языка. А это, по мнению либералов, не оправдано и не позволяет избавиться от советского наследия в виде «русификации» и «денационализации» народов.

Поэтому у русского языка некоторые его функции следует отобрать.

В частности, право граждан использовать русский язык в общении с публичными органами власти, предприятиями, учреждениями, судами, любыми организациями, а также получать ответ на том языке, на каком было обращение.

Также либералы хотят отменить установление, согласно которому законы и вся другая важная публичная информация должны переводиться на русский язык. В том числе отменить и положение об обязательном переводе всех официальных документов и законов, вступающих в силу, на русский язык при публикации в «Официальном мониторе».

Атакуют авторы обращения и положение о государственных гарантиях обучения на русском языке.

Кроме того, либералы выступают против того, чтобы государственные бланки, формуляры, бюллетени на выборах и т.д. имели перевод на русский язык.

Таким образом, официальные функции русского языка предлагается существенно сократить, следовательно, урезать масштаб и сферы его использования.

Их цель - ликвидация Республики Молдова

Свою позицию авторы обращения объясняют тем, что закон о функционировании языков был принят в других исторических реалиях, когда еще существовал Советский Союз.

Кроме того, по их мнению, функции, которыми наделен русский язык, позволяют ему конкурировать с государственным языком, что противоречит Конституции.

Также либералы говорят, что изменилась этническая структура страны, и русские в настоящий момент составляют всего 4 процента населения, их меньше, чем украинцев и гагаузов. Поэтому русский язык выполняет в РМ не соразмерную ему роль.

Ссылаются представители ЛП и на европейские нормы и международные акты в области функционирования языков.

Насколько обоснованны утверждения либералов?

На самом деле закон о функционировании языков и другие законодательные акты в этой сфере не могут быть неконституционными. Так как в статье 13 п.4 Конституции сказано, что «Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова устанавливается органическим законом». Кроме того, в п.2 специально говорится, что «государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны». И русский язык законодателями выделен не случайно, а в связи с его особой ролью в молдавском обществе.

И все же в обращении ЛП есть момент, интересный с точки зрения конституционности. Вопрос можно сформулировать так: насколько конституционна сама деятельность молдавских либералов? Если партия ставит своей целью ликвидацию РМ, то это в принципе не согласует с духом и буквой Основного закона. И деятельность либералов против молдавского государства является ничем иным, как посягательством на национальный суверенитет. И данное обращение депутатов ЛП в точности соответствует этой их неконституционной цели.



Почему закон о функционировании языков не был переутвержден?

Не блещут новизной и доводы либералов о том, что закон о функционировании языков был принят в другую эпоху, когда Молдова была частью СССР. Ведь если так рассуждать, то не стоит ли признать ошибочным переход на латинскую графику, который также был осуществлен во времена СССР?

На самом деле, в закон о функционировании языков неоднократно вносились изменения уже после принятия Конституции РМ в 1994 году. Последние уточнения, например, были приняты в августе 2014 года.

Кроме того, задолго до либералов депутаты разных партий ставили вопрос о необходимости заново утвердить закон о функционировании языков, избавив его от архаичных элементов. Однако всякий раз эти инициативы блокировались парламентским большинством. И это большинство не принадлежало какой-то одной партии, его составляли самые разные политические силы.

Почему так происходило?

Во-первых, депутаты не желали обострять ситуацию и боялись, что общество может взорваться. Для изменения необходимо было набрать нужное количество голосов, а завершиться процесс мог полным провалом или даже отставками.

Во-вторых, тема приберегалась для того, чтобы однажды, когда будет выгодно, использовать ее в политической борьбе. В известной степени нынешнее обращение либералов и есть такой манипуляционный ход.

Не выглядят убедительными и ссылки либералов на международные акты, так как каждая страна имеет свою специфику и ищет решение, которое сплотит общество. Например, в Швейцарии пошли по пути придания статуса официального сразу четырем языкам, включая редкий ретороманский.

Что скажет суд?

Каким может быть решение КС? Нам следует иметь в виду, что этот орган уже принимал фантастические решения, признав приоритет декларации о независимости над Конституцией, а инициативе по изменению названия государственного языка в Основном законе дал зеленый свет.

Бывший глава КС Тудор Панцыру заявил, что законопроект об изменении 13-й статьи Конституции, включая вопрос о функционировании других языков, кроме государственного, «не нарушает лимиты для пересмотра Конституции».

Было и другое сомнительное решение КС, когда судьи этого органа самостоятельно ввели в стране прямые выборы президента, признав неконституционной норму, действовавшую более 10 лет.

Также следует учесть, что большинство судей КС имеют румынское гражданство и вполне могут пойти навстречу либералам, также лоббирующим идею воссоздания Великой Румынии.

Изгнание русского языка из Молдовы

Если КС все-таки поддержит инициативу либералов, то это, несомненно, сотрясет не только всю молдавскую политическую сцену, всколыхнет СМИ, но и взбудоражит огромную часть молдавского общества. По данным переписи 2004 года, русский язык был родным или вторым почти для 59 процентов граждан (без учёта Приднестровья), что даже больше, чем в 1989-м, когда принимался закон о функционировании языков.

Недавно в стране были запрещены российские информационные и аналитические телепрограммы, а теперь стоит вопрос о замене развлекательного контента. С 2018 года вводятся новые положения Кодекса об образовании, закрепляющие за русским языком статус иностранного.

Учитывая все это, положительное решение КС, скорее всего, будет воспринято обществом как отдельный важнейший пункт комплексной программы изгнания русского языка из Молдовы.

Сергей ТКАЧ