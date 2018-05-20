Ренато Усатый снят с международного розыска по линии Интерпола

В пятницу во время выступления на бельцком марше «За честные выборы» Ренато Усатый рассказал о новости, которая, по его словам, поступила к нему «буквально за 40 минут до выхода в прямой эфир»: он снят с международного розыска по линии Интерпола.

«Это новость, которую я ждал больше девяти последних месяцев. Была проведена огромная работа за пределами Молдовы», - заявил Ренато Усатый.

Позднее политик дал пояснения в социальной сети:

«Буквально за 40 минут до моего выступления Бельцах, на марше «За честные выборы», патриотически настроенные офицеры МВД сообщили мне хорошую новость. Эта новость хорошая для меня и очень плохая для их начальников и всего руководства Молдовы. Более девяти месяцев я ждал этого дня. В течение всего этого времени была проделана огромная работа моими адвокатами из Молдовы и Великобритании, которые должны были довести всю правду о беспредельном молдавском правосудии до всех международных организаций.

Специальная комиссия Интерпола, в которую входят полицейские из разных стран мира, изучала все материалы моего уголовного дела в Молдове и основания для подачи меня в международный розыск. Сегодня все страны мира, входящие в Интерпол, были уведомлены о том, что я полностью удалён из базы Интерпола и больше не нахожусь в международном розыске по их линии.

Получается интересная ситуация... Я снят с международного розыска по линии Интерпола, но продолжаю оставаться в национальном розыске. Виталий Пырлог провалил свое главное задание. Всем спасибо. До встречи».