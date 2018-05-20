В Кишиневе, Бельцах и пяти коммунах начались выборы примаров

В столице проходят выборы мэра. Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов плюс один голос, через две недели — 3 июня — состоится второй тур, где для победы достаточно простого большинства.

Больше всего избирательных участков в секторе Ботаника — 70. На Рышкановке — 53, в Центре — 42, на Буюканах и Чеканах — по 41. В пригородах столицы открыто 65 избирательных участков.

Организованы они в основном в госучреждениях: школах, детсадах, домах культуры, поликлиниках и театрах. Один из участков на Ботанике работает в фитнесс-зале.

По данным Агентства публичных услуг, право голоса в этом году получили 9750 избирателей. Это юноши и девушки, которым исполнилось 18 лет, и они смогут принять участие в голосовании. А по количеству избирателей в столице лидируют Ботаника и Рышкановка.

Избирателям, которые не могут прийти на участки по состоянию здоровья, на дом доставят мобильную урну для голосования. Заявку об этом должно подать до трех часов дня доверенное лицо. Обязательное условие — гражданин должен значиться в основном списке избирателей.

По информации ЦИК, на проведение выборов в муниципиях Кишинев и Бельцы выделили 22 с половиной миллиона леев. На участках для голосования в муниципии Кишинев ждут сегодня более 630 тысяч избирателей. Все 312 участков открылись в семь утра и будут работать до девяти вечера.

Более ста тысяч избирателей ожидают сегодня на участках в муниципии Бельцы. Они должны выбрать одного из восьми кандидатов, претендующих на кресло мэра. Всего в городе открыли 58 избирательных участков.

Для выборов напечатали 105 тысяч бюллетеней. 101 тысяча граждан с правом голоса проживает в Бельцах, ещё 1210 — в селе Садовое, и примерно 2800 — в селе Елизавета.

На организацию выборов в муниципии выделили миллион 150 тысяч леев.