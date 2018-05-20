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Пенсионеры являются наиболее активными избирателями, а молодые люди - самыми пассивными
20.05.2018

Пенсионеры являются наиболее активными избирателями, а молодые люди - самыми пассивными

{Пенсионеры являются наиболее активными избирателями, а молодые люди - самыми пассивными} Молдавские Ведомости
Более 56 тыс. избирателей в возрасте 56 - 70 лет воспользовались правом голоса к 16.00, являясь самыми активными избирателями. Цифры отражают ситуацию в муниципии Кишинэу. На другом полюсе находятся молодые люди в возрасте 18-25 лет. Только около 8 тыс. молодых людей явились на избирательные участки. Данные представила заместитель председателя Избирательного совета Избирательного округа Кишинэу Инна Бабин в ходе брифинга, передает IPN.

Активными являются и избиратели в возрасте 41 - 55 лет. Более 36 тыс.человек из этой возрастной категории проголосовали. Почти 33 тыс. избирателей имеют 26 - 40 лет. На избирательные участки пришли более 18 тыс. пенсионеров в возрасте старше 70 лет.

С территориальной точки зрения наиболее активными, остаются избиратели в секторе Рышкань (26,66%), далее следуют, в порядке убывания, избиратели из секторов Центр (25, 34%), Ботаника (25%); Буюкань (24,2%) и Чокана (23,26%). В пригороде, самая высокое участие в голосовании наблюдается в коммуне Тохатин, где проголосовало 25,77% избирателей. Самыми пассивными являются избиратели из Бэчой – 15,25%.


 
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