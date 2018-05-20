После обработки 50% протоколов, лидируют Чебан и Нэстасе

По сообщению информационного агентства IPN, избирательные участки закрылись в 21.00, и, по данным Избирательного совета Избирательного округа Кишинэу, серьезных инцидентов не отмечено. К 22.20, после обработки 50% протоколов, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан набрал 41% голосов избирателей, кандидат от Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Настасе – 31%, а независимый кандидат Сильвия Раду – 17%.

Заместитель председателя Избирательного совета Избирательного округа Кишинэу Инна Бабин сообщила, что явка избирателей составила 35,5%. Почти 226 тыс. жителей Кишинэу выразили свой вариант голосования. Процесс голосования прошел без инцидентов.