Ион Чебан: Обязательно победим на этих выборах

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинэу Ион Чебан призвал представителей партии в избирательных участках проявить максимальное внимание при подсчете бюллетеней. „Обязательно победим на этих выборах!”, - заявил социалист в ходе брифинга, организованного после закрытия избирательных участков, передает IPN.

Ион Чебан отметил, что ПСРМ делегировала на каждый участок для голосования не менее трех своих представителей для мониторинга. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не были установлены.

„Выборы на пост примара муниципия Кишинэу состоялись. Я хочу поблагодарить всех жителей, которые вышли на голосование. Хочу поблагодарить всех за то, что приняли участие и проявили демократический дух и участие. Хочу сказать большое спасибо команде, которая помогала мне в этой кампании”, - заявил Ион Чебан.

Кандидат ПСРМ не ответил на вопросы журналистов, отметив, что вернется с подробностями позже.

До 21.00, в муниципии Кишинэу проголосовало более 225 тыс. избирателей, явка составила 35,53%.