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Сильвия Раду благодарна каждому голосу, а Андрей Нэстасе ждет второго тура
20.05.2018

Независимый кандидат на пост примара столицы Сильвия Раду сообщила, что, независимо от итогового результата, каждый полученный ею голос является для неё честью, передаёт IPN.

„Голосование завершилось! Спасибо всем тем, кто отдал мне сегодня свой голос в знак доверия”, - написала Сильвия Раду на своей странице в Фэйсбуке после закрытия избирательных участков.

В это же время высказывается Андрей Нэстасе:

„Наши анализы показывают, что мы там (во втором туре – пр. ред.). Теперь, как они могут нас остановить? Они могут нас остановить путем мошенничества. Конечно, мы следим, имеем на каждом избирательном участке двух-трех человек, которые следят за процессом”, - сказал кандидат ППДП.

Относительно низкого уровня участия в выборах, Андрей Нэстасе отметил, что необходимо проанализировать, в чем причины низкой явки. Весь политический класс несет ответственность в равной степени за это. „Постоянная интоксикация, к которой было подвергнуто наше общество, привело к этому. Есть множество причин, по которым люди предпочли не выходить на голосование.

Для меня остается загадкой, почему молодежь не вышла на голосование. Не могу найти объяснение. Если молодежь продолжит не выходить на выборы, за нас будет решать категория людей, которая испытывает ностальгию по прошлым временам, и я не знаю, если у нас будут причины остаться дома”, - сказал Андрей Нэстасе.


 
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