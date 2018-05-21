Кандидат ПНЕ: Бывшая администрация должна взять на себя вину за низкую явку избирателей

Кандидат ПНЕ на пост генерального примара Кишинэу Константин Кодряну выразил разочарование в связи с низкой явкой избирателей. „Я хочу, чтобы те, кто управлял муниципием Кишинэу в течение последних десяти лет, взяли на себя вину за то, как граждане поняли сегодня не участвовать в голосовании”, - заявил кандидат ПНЕ в ходе брифинга после закрытия избирательных участков, передает IPN.

Константин Кодряну считает, что, кроме того как бывшая администрация муниципия Кишинэу сумела взаимодействовать с гражданами и занималась проблемами Кишинева, избирателям не понравилась и грязная избирательная кампания.

„Нашей мотивацией в этой кампании было предложить гражданам альтернативу бесчестным, лживым политикам. Мы надеемся, что они нашли альтернативу в нас, в людей, которые не занимались ранее политикой. Мы призываем присоединиться к нам на парламентских выборах, а через год повторить эти выборы”, - сказал Константин Кодряну.

Кандидат ПНЕ считает, что вышел победителем. „Эта победа заключается в том, что у меня была возможность поговорить с людьми, представить себя, заявить о себе, показать то, что мы можем сделать здесь, в Кишинэу, другую политику, ответственную, полную уважения к гражданам и в отношении обязательств, которых должен брать на себя каждый, кто желает добра Республике Молдова”, - отметил Константин Кодряну.

К 22.20, после обработки 50% протоколов, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан набрал – 41% голосов избирателей, кандидат от Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Настасе – 31%, а независимый кандидат Сильвия Раду – 17%.