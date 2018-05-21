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Результаты местных выборов-2018: ЦИК обработал 98% бюллетеней (LIVE TEXT)
21.05.2018

Обработано 98% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,07%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,2%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,61%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,01%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,66%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,16%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,55%.

Обработаны 95% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,83%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,21%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,6%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,31%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,63%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,52%.

***

Обработано 90% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,83%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,21%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,6%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,31%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,63%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,52%.

***

Обработано 80% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,87%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,2%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,63%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,19%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,7%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,48%.

***

Обработано 70% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,48%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,55%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,92%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,14%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,53%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,42%.

***

Обработано 60% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,13%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,54%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 42,31%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,16%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,6%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,3%.

***

Обработано 50% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,27%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,65%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,92%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,7%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,34%.

***

Обработано 40% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,26%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,27%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,73%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,73%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 17,81%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,14%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,43%.

***

Обработано 30% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,22%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,66%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,35%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,19%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,18%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 18,19%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,43%.

***

Обработано 20% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,3%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,17%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,92%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 39,62%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,2%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,16%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 18,47%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,59%.

***

Обработано 10% избирательных бюллетеней: 

Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%;

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,55%;

Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,18%; 

Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,73%; 

Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 38,62%;

Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,16%;

Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,22%;

Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%;

Независимый кандидат Силвия Раду — 19,67%;

Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;

Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,3%.


 
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