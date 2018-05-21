Результаты местных выборов-2018: ЦИК обработал 98% бюллетеней (LIVE TEXT)

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Обработано 98% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,07%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,2%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,61%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,01%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,66%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,16%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,55%.
Обработаны 95% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,83%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,21%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,6%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,31%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,63%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,52%.
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Обработано 90% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,83%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,21%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,6%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,31%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,63%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,52%.
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Обработано 80% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,87%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,2%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,63%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,19%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,7%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,48%.
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Обработано 70% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,48%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,55%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,92%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,14%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,53%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,42%.
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Обработано 60% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,13%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,54%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 42,31%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,16%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,6%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,3%.
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Обработано 50% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,27%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,65%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,92%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,7%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,34%.
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Обработано 40% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,26%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,27%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,73%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,73%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 17,81%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,14%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,43%.
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Обработано 30% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,22%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,66%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,35%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,19%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,18%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 18,19%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,43%.
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Обработано 20% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,3%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,17%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,92%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 39,62%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,2%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,16%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 18,47%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,59%.
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Обработано 10% избирательных бюллетеней:
Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%;
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,55%;
Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,18%;
Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,73%;
Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 38,62%;
Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,16%;
Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,22%;
Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%;
Независимый кандидат Силвия Раду — 19,67%;
Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%;
Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,3%.
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