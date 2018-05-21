Главная Результаты местных выборов-2018: ЦИК обработал 98% бюллетеней (LIVE TEXT) Обработано 98% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,07%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,2%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,61%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,01%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,66%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,16%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,55%. Обработаны 95% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,83%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,21%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,6%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,31%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,63%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,52%. *** Обработано 90% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,23%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,83%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,21%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,6%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,31%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,63%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,52%. *** Обработано 80% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,87%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,2%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,63%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,19%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,15%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,7%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,48%. *** Обработано 70% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,48%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,55%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,92%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,14%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,53%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,42%. *** Обработано 60% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,13%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,54%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 42,31%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,17%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,16%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,6%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,3%. *** Обработано 50% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,27%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,65%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,92%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,7%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,34%. *** Обработано 40% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,26%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,27%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,73%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,73%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,18%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%; Независимый кандидат Силвия Раду — 17,81%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,14%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,43%. *** Обработано 30% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 31,22%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,19%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,66%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 41,35%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,19%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,18%; Независимый кандидат Силвия Раду — 18,19%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,43%. *** Обработано 20% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,25%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,3%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,17%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,92%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 39,62%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,18%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,2%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,16%; Независимый кандидат Силвия Раду — 18,47%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,15%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,59%. *** Обработано 10% избирательных бюллетеней: Представитель партии "Демократия — дома" Василий Костюк — 0,24%; Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе — 32,55%; Представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко — 0,18%; Вице-председатель Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну — 3,73%; Кандидат Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан — 38,62%; Представитель Экологической партии зеленых Виктор Стрэтилэ — 0,16%; Представитель Национальной либеральной партии Александра Кан — 0,22%; Кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Брэилэ — 0,17%; Независимый кандидат Силвия Раду — 19,67%; Представитель Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу — 0,17%; Представитель партии Национального единства Константин Кодряну — 4,3%.

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