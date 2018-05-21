ЦИК представил предварительные результаты местных выборов в Бельцах

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Общество
По итогам обработки 62% протоколов, кандидат от «Нашей партии» Николай Григоришин набрал более 61% голосов избирателей.
Александр Усатый (Партия социалистов) — более 19%.
Павел Вережан (Партия «Шор») — около 6%.
Арина Спэтару (Платформа «Достоинство и правда») — более 6%.
Серджиу Бурлаку (Партия национального единства) — порядка 4%.
Елена Грицко (независимый кандидат) — более 1%.
Олег Топольницкий (Русско-славянская партия Молдовы) — около 1%.
Симион Гуцу (Партия «Действие и солидарность») — более 1% голосов избирателей.
По данным ЦИКа в выборах мэра Бельц участвовали примерно 37 тысяч граждан (35% избирателей).
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