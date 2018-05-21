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Общество
ЦИК представил предварительные результаты местных выборов в Бельцах
21.05.2018

По итогам обработки 62% протоколов, кандидат от «Нашей партии» Николай Григоришин набрал более 61% голосов избирателей.

Александр Усатый (Партия социалистов) — более 19%.

Павел Вережан (Партия «Шор») — около 6%.

Арина Спэтару (Платформа «Достоинство и правда») — более 6%.

Серджиу Бурлаку (Партия национального единства) — порядка 4%.

Елена Грицко (независимый кандидат) — более 1%.

Олег Топольницкий (Русско-славянская партия Молдовы) — около 1%.

Симион Гуцу (Партия «Действие и солидарность») — более 1% голосов избирателей.

По данным ЦИКа в выборах мэра Бельц участвовали примерно 37 тысяч граждан (35% избирателей).


 
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