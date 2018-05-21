Общество ЦИК представил предварительные результаты местных выборов в Бельцах По итогам обработки 62% протоколов, кандидат от «Нашей партии» Николай Григоришин набрал более 61% голосов избирателей. Александр Усатый (Партия социалистов) — более 19%. Павел Вережан (Партия «Шор») — около 6%. Арина Спэтару (Платформа «Достоинство и правда») — более 6%. Серджиу Бурлаку (Партия национального единства) — порядка 4%. Елена Грицко (независимый кандидат) — более 1%. Олег Топольницкий (Русско-славянская партия Молдовы) — около 1%. Симион Гуцу (Партия «Действие и солидарность») — более 1% голосов избирателей. По данным ЦИКа в выборах мэра Бельц участвовали примерно 37 тысяч граждан (35% избирателей).

mail Наш канал в Telegram Количество просмотров: 92 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости