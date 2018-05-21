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Ион Чебан призвал своего контр кандидата на выборах примара Кишинева каждый день участвовать в дебатах
21.05.2018

Кандидат на пост примара Кишинева от Партии социалистов Молдовы Ион Чебан призвал своего контр кандидата от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе с 22 мая ежедневно принимать участие в дебатах и обсуждать исключительно проблемы города. Об этом он сказал в воскресенье вечером на пресс-конференции. 

Чебан призвал Андрея Нэстасе быть активным и во втором туре, а также каждый день участвовать во всех дебатах, которые бы длились не 10 минут, а 1 – 1,5 часа, чтобы каждый мог представить свои программы и напомнить горожанам, как намерен решать проблемы муниципалитета. 

«Нам есть, что обсуждать, это проблемы связанные с канализацией, крышами, дворами, школами, дорогами. Предлагаю оставить политику и геополитику и обсуждать исключительно проблемы», - сказал кандидат от ПСРМ.

Он также поблагодарил избирателей за участие в выборах. 

«Результаты, которые мы зарегистрировали, являются доказательством того, что люди хотят перемен в городе. Уверен, что мы сможем изменить ситуацию в столице к лучшему», - считает Чебан. 

Второй тур выборов пройдет 3 июня.


 
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