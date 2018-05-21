20 мая – день, когда в муниципии Кишинёв состоялись новые выборы, показало, что перемены возможны. Предварительные результаты голосования, которые показывают, что во второй тур вышли кандидат от ПСРМ Ион Чебан и совместный кандидат ПППДП и ПДС Андрей Нэстасе, внушат людям оптимизм. Такие заявления были сделаны в студии передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передаёт IPN.

По словам директора Института стратегических инициатив Андрея Попова, 20 мая показало, что перемены возможны, в том числе и для тех, кто уехал или думает об отъезде за рубеж не только из-за низких зарплат, но и по причине чувства, что уже всё – они ничего больше не могут сделать и должны уехать. „И вот, для этих людей есть мощный сигнал о том, что голоса, всё же, значимы. Со всеми ограничениями, присущими ситуации в Республике Молдова, твой голос имеет значение, и это очень важный сигнал, который приободрит людей и внушит оптимизм”, - сказал Андрей Попов.

Директор программ в Центре по вопросам политики и реформ Штефан Глигор считает, что голосование избирателей имеет значение, и решением является их мобилизация. „Если люди почувствуют, что у нас есть последовательные политики, которые держат своё слово, что у них есть, за кого голосовать, то мы придём к тому, что у нас вновь будет свободное и демократическое государство, которое вернётся на свой естественный путь”, - говорит Штефан Глигор.

Председатель Expert Forum (Румыния) Сорин Ионицэ отметил, что если люди возьмут собственную судьбу в свои руки, приняв участие в голосовании и самостоятельно сделав свой выбор, то удастся положить начало новому строительству. „Молдаванам надоело голосовать за тени, поэтому двое из каждых трёх остались дома”, - считает эксперт.

Предварительные результаты по итогам обработки всех протоколов показывают, что больше всего голосов получил кандидат от ПСРМ Ион Чебан, набравший 40,97%, далее следует единый кандидат от ПППДП и ПДС Андрей Нэстасе, с 32,12 %. Третье место заняла независимый кандидат Сильвия Раду, которая набрала 17,65% голосов.