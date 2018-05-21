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Политика
Мэра Кишинёва выберут во втором туре
21.05.2018

Во втором туре местных выборов за кресло столичного мэра будут бороться социалист Ион Чебан и лидер партии "ДА" Андрей Нэстасе. 

По предварительным данным, кандидата ПСРМ поддержал почти 41% избирателей. А кандидат тандема партий "Платформа достоинство и правда" и "Действие и солидарность" набрал чуть более 32% голосов. Единственный независимый кандидат Сильвия Раду заручилась поддержкой примерно 18% граждан. 

Чуть более четырёх с половиной процентов набрал кандидат партии Национального единства Константин Кодряну. Либерала Валериу Мунтяну поддержали свыше трёх с половиной процентов избирателей. И чуть более 1% голосов пришлось на всех остальных кандидатов. 

Явка на местных выборах в столице составила 35%. В них приняли участие почти 225 тысяч граждан с правом голоса.


 
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