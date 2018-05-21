Раду обвинила кишиневцев в своем сенсационном провале: «Низкая явка ударила по мне»

Проигравшая выборы Сильви Раду заявила о ее низкой поддержке горожанами и фактически расписалась в провале собственной команды политтехнологов.

По итогам подсчета 100% бюллетеней бывшая врио генпримара набрала лишь 17,65% голосов и заняла третье место. На Сильвию Раду работала мощная пропагандистская машина - группы социологов заявляли о ее лидерства с большим отрывом, а десятки СМИ вели назойливую агитационную кампанию в ее пользу. Поэтому такой оглушительный провал якобы "независимого кандидата" стал главной сенсацией выборов генпримара.

В своём поражении Раду обвинила жителей Кишинева, которые не пришли на выборы.

- Голосование было разделено между двумя политическими партиями. Тот факт, что у двух кандидатов были партии, которые мобилизовали электорат, демонстрирует тот эффект, который эти организации оказали на полевую работу с избирателями. Меня особенно поразило то обстоятельство, что у меня была низкая явка, - пожаловалась Сильвия Раду.

Уже бывший кандидат призвала уважать итоги волеизъявления жителей Кишинева, предсказав новые этапы жесткой политической борьбы.

- Низкая явка особенно ударила по мне, но таковы реалии, и мы должны их уважать. Второй тур будет политическим. У нас такой второй тур, который означает, что Кишинев и дальше будет оставаться зоной политики и геополитики. Что касается меня, у меня был особенный опыт в мэрии, - отметила она.

О своем будущем в политике и бизнесе Раду ответила туманно, сказав, что «на данный момент у нее нет таких политических проектов» для участия в парламентских выборах осенью этого года. Отвечая на вопрос о переходе на высокопоставленный пост в MoldovaGaz, Раду заявила, что «преждевременно говорить о вещах, которых не было».