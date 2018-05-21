После обработки 100% поданных голосов: Во II-м туре за примэрию Кишинёва поборются Ион Чебан и Андрей Нэстасе

После обработки 100% поданных голосов предварительные данные показывают, что Ион ​​Чебан, кандидат от Партии социалистов, набрал 40,97%, а Андрей Нэстасе, кандидат от политической партии Платформа „Достоинство и правда” – 32,12%. Согласно этим данным, упомянутые конкуренты поборются за столичную примэрию во втором туре, который состоится через две недели, передаёт IPN.

Третье место занимает независимый кандидат Сильвия Раду, с 17,65%, на четвёртом месте расположился кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну, с 4,55%, а кандидат от Либеральной партии Валериу Мунтяну получил 3,61% голосов.

Остальные кандидаты набрали менее 1%: кандидат от политической партии „Демократия – дома” Василе Костюк – 0,23%; кандидат от политической партии „Наш дом – Молдова” Александр Рошко – 0,2%; кандидат от Экологической партии зелёных Виктор Стрэтилэ – 0,19%; кандидат от Национал-либеральной партии Александра Кан – 0,17%; кандидат от Русско-славянской партии Молдовы Александру Мыцу – 0,17%; кандидат от Народной партии Республики Молдова Максим Браила – 0,15%.

В муниципии Кишинёв проголосовало свыше 225 тысяч избирателей, явка составила 35,53%.