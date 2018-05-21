На этой неделе синоптики обещают до +30 градусов С: погода на неделю с 21 по 27 мая 2018

На этой неделе синоптики обещают теплую весеннюю погоду. В понедельник, 21 мая, температура воздуха днем прогреется от +19 до +24, а ночью от +8 до +13 градусов Цельсия. Во вторник столбики термометров покажут от +21 до +26 днем и от +9 до +14 градусов ночью.

Со среды по пятницу дневной максимум по стране установится в пределах +29-30 градусов днем и от +15 до +17 градусов ночью. В выходные погода установится в пределах от +23 до +27 градусов Цельсия днем и от +12 до +17 градусов ночью. На севере страны пройдут грозовые дожди.

Более подробный прогноз погоды смотрите по ниже приведенной таблице:





