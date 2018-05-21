Кабмин будет назначать глав госпредприятий с оборотом более 20 млн леев

Руководители госпредприятий и коммерческих компаний с полностью или мажоритарным государственным капиталом, с персоналом превышающим 100 человек и со среднегодовым оборотом за последние 3 года не менее 20 млн леев, будут назначаться правительством.

Директор будет выбираться в рамках конкурса, организованного Агентством государственной собственности. Эти изменения включены в проект, предложенный для общественных консультаций, сообщает bizlaw.md.

Правительство также будет принимать решение о досрочном расторжении заключенных контрактов и прекращении предоставленных полномочий. Процедура будет координироваться Агентством государственной собственности. Таким образом, как отмечают авторы, будут созданы прозрачные процедуры выбора руководителей государственных предприятий.

В то же время Агентство государственной собственности будет управлять землей, принадлежащей государству и находящейся в управлении государственных предприятий, а также теми земельными участками, которые предусмотрены Законом об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций, земли сельскохозяйственного назначения которых остаются в собственности государства. Учреждение сможет передавать их в аренду, безвозмездное пользование и по суперфицию, согласно установленному правительством способу. Таким образом, существующие регуляторные неопределенности будут устранены и будет создан адекватный механизм управления государственной земли.

С вступлением в силу Закона о государственном и муниципальном предприятиях, функции учредителя в государственных предприятиях осуществляются Агентством государственной собственности.