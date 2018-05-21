Есть версия: «Румыны распыляют в небе реагенты, «воруя» дождь у Молдовы, чтобы мы покупали овощи и фрукты в ЕС!»

В этом уверены жители приграничных с Румынией молдавских сел, но экологи такое предположение опровергают.

В редакцию позвонил Виктор Бурейко из села Тицканы Бричанского района, который рассказал нам следующее:

- Над нашим селом ежедневно летают румынские самолеты Ан-24, турбовинтовые, только сегодня четыре раза пролетел, - говорит Виктор. - Разворачивается над Кыржэуцами и летит обратно. Они же не имеют права летать! Молдова — независимое и суверенное государство! Наши односельчане не то что возмущаются, они боятся! Такое совпадение — только появляются над нами тучи, появляется этот самолет со стороны Кривы, потом разворачивается со стороны Единецкого района, и тучи моментально исчезают!

- И с чем это может быть связано?

- Разбрасывает реагенты! Специально создают искусственную засуху, дабы мы покупали продукцию из ЕС! Я это точно знаю. У меня агрономическое образование, я знаю, что реагентами можно разгонять тучи, есть специальные реагенты, которыми можно вызвать град. Вот, к примеру, идет туча из Черновицкой области, в Черновицкой области — ни капельки града, а нашу Молдову бьет! Вчера у нас был сильный град, а нормальных дождей с зимы нет... В соседнем селе на Родительский день начался дождь, прилетел самолет, и через пять минут тучи разбежались...

КОММЕНТАРИЙ ЭКС-ГЛАВЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК МОЛДОВЫ

- Румынские самолеты не имеют права вторгаться в воздушное пространство Республики Молдова! - считает экс-глава Пограничных войск Молдовы Василий Калмой (1992-2001). - Видимо, какие-то шкурные вопросы решают, потому что этого действительно не должно быть. Но наши скажут, что румыны нам оказывают материальную помощь, еще какую-нибудь... Конечно, это нарушение!

- В ваше время такого не было?

- Да ну, какие разговоры! Мы уже давно сбили бы самолет! Я на полном серьезе! Боже упаси, чтобы такое произошло, когда я возглавлял Пограничные войска! И близко не могло быть, чтобы иностранные летательные аппараты пересекали границу и летали над территорией Республики Молдова! И не должно быть такого!

ЗВОНОК В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИНСПЕКЦИЮ МОЛДОВЫ

«На это нужны миллионы!»

- Знаете, сколько стоит тонна реагента, который используют, чтобы во время парада на Красной площади было безоблачное небо? — спрашивает нас глава территориального офиса Бричанского района Дину Баралюк. - Миллион долларов! Потому что используется серебро. Это стоит столько, что овчинка выделки не стоит! Это из области фантастики! Не верьте слухам! Да, у нас ходят подобные слухи, но, скорее всего, Боженька сверху так управляет...