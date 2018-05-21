Первые выводы после первого тура выборов мэра Кишинева 2018: Жители молдавской столицы потеряли ориентир

Предварительные итоги выборов в молдавской столице стали неожиданными - все потому, что без геополитики наши избиратели не могут

Пока пишутся эти строки, Центральная избирательная комиссия продолжает обработку протоколов. Однако уже с уверенностью можно сказать – во второй тур выходят Ион Чебан и Андрей Нэстасе.

Больше я имен называть не буду – мне хочется поговорить о наших людях, попытаться разобраться, чем они, избиратели, руководствовались.

В ходе этой избирательной кампании, как многие заметили, очень часто звучали призывы не «за», а «против» – дескать, «голосуя за меня, вы, дорогие соотечественники, говорите «нет» тем-то и тем-то». С одной стороны, это свидетельствует о кризисе идей у молдавских политиков, с другой – о том, что нашим людям все в этой стране опостылело. И на фоне этой жуткой безнадеги, когда на каждом шагу встречаются проблемы, хочется найти ориентир. К моему сожалению, этот ориентир – не бывшие заслуги, не конкретные проекты и результаты, а пресловутая геополитика.

Но на этот раз геополитика до маразма не доходила – либералы даже листовки с томскими дорогами не распространяли. Поэтому горожане даже растерялись - за кого голосовать? Подумали-подумали и все же нашли зацепку - геополитический фактор все-таки сыграл свою роль.

Я не скажу, за кого голосовал, но, наблюдая споры моих знакомых, я замечал, что все дискуссии сводились к одной фразе: «Если победит ОН, наступит кошмар». Не наступит, потому что ситуация сейчас ровно такая же, как это, например, происходило на президентских выборах. И ничего, живем – возможно, даже лучше, чем раньше.

Не хочу критиковать кандидатов – у каждого есть свои достоинства. И мнение избирателей я уважаю – пусть будет тот, кого мы заслуживаем. Меня немножечко печалит другое – мы с вами не меняемся. Так отчего же меняться политикам? Сколько уже городом не управляет Дорин Киртоакэ? Это неважно – главное, что все по-старому. Грустно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ