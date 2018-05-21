«Дело Шора»: Королевский адвокат против Kroll и прокуратуры

Судебное заседание по делу бывшего председателя административного совета Banca de Economii Илана Шора – ключевого фигуранта «кражи века» – запланировано на 23 мая.

Старт процесса в Апелляционной палате Кагула, намеченный на 2 апреля, был перенесен сразу на семь недель. Эксперты говорят о применении заинтересованными лицами тактики по затягиванию слушаний в расчете на то, что подсудимому удастся избежать тюремного заключения. В то же время очевидно, что очистить имя бизнесмена с сомнительной репутацией и по совместительству мэра Оргеева вряд ли удастся – даже нанятый им известный адвокат из Великобритании, дорожа своей репутацией, в целом не отрицает виновности своего клиента.

«Дело о краже миллиарда еще не попало на стол судей»

Илана Шора 21 июня 2017 г. приговорили в совокупности к 7,5 годам лишения свободы, хотя прокуроры запросили 19 лет тюремного заключения. Его признали виновным в получении обманным путем 5 млрд леев у Banca de Economii с 4 по 25 ноября 2014 г. Согласно отчету Kroll, эти деньги он отмыл через десятки офшорных компаний. Шора освободили из-под стражи и перевели под судебный контроль до вынесения окончательного вердикта. Мотивированное решение по делу бывшего главы Banca de Economii, занимающее более ста страниц, было представлено судом столичного сектора Буюканы 17 июля 2017 г.

Однако апелляционная инстанция до сих пор не приступила к этому процессу. Сначала дело было заблокировано в Буюканском суде в течение шести месяцев из-за ожидания перевода обвинительного приговора. Потом судьи Апелляционной палаты Кишинева один за другим стали отказываться от рассмотрения резонансного уголовного дела. После череды самоотводов Высшая судебная палата распорядилась о передаче материалов дела в Кагул.

Председатель Ассоциации по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Андрей Доника считает, что заинтересованные лица реализуют схему, которая поможет Шору избежать тюрьмы. Он напоминает, что после 23 мая остаются еще 13 месяцев, в течение которых подсудимый может быть приговорен, а по их истечении риск наказания, связанного с лишением свободы, практически отсутствует. По словам Доники, есть много вопросов к объективности и беспристрастности суда по этому делу.

О применении тактики по затягиванию судебно-следственных процедур говорит и политический обозреватель, бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре. По его мнению, перед вовлеченными в этот процесс сторонами поставлена задача как можно дольше затянуть разбирательство по делу о краже миллиарда. Тулбуре считает, что наем компании Kroll является одной из составных частей этой стратегии.

С другой стороны, адвокат Эдуард Руденко полагает, что вскоре в суд будут переданы новые уголовные дела с участием Илана Шора в качестве ключевого фигуранта. По его словам, из дела о «краже века» были отобраны несколько доказательств, объединенных в отдельное дело, которое и рассматривается сейчас в суде. Поэтому основные материалы, в связи с которыми Шор был арестован, еще расследуются прокурорами. «Дело о краже миллиарда, о преступлениях, совершенных Иланом Шором, о которых сообщила и компания Kroll, еще не попало на стол судей», - говорит адвокат.

«Одно из самых крупных мошенничеств в мире»

Рассчитывая, по всей видимости, повлиять на ход разбирательства в апелляционной инстанции, Шор нанял известного британского юриста Джеймса Рамсдена – адвоката с престижной аббревиатурой QC перед именем (что означает «королевский адвокат»). Он является одним из ведущих специалистов по отслеживанию активов и не первый раз приглашается для громких расследований. Ранее Рамсден принимал участие в возвращении суммы, эквивалентной четырем миллиардам долларов США, похищенной из независимого инвестиционного фонда в Малайзии.

В деле о «краже века» он должен был расследовать версию, согласно которой похищенные деньги могут быть скрыты в Великобритании. Как сообщила в этой связи британская газета The Times, «адвокат намерен бросить вызов отчету Kroll и выявить тех, кто совершил мошенничество, а также установить местонахождение похищенных денег». Издание назвало кражу денег из молдавских банков одним из самых крупных мошенничеств в мире, поскольку выведенная сумма только по ряду эпизодов превышает 500 млн фунтов стерлингов. Украденная сумма, согласно The Times, эквивалентна 8% ВВП Молдовы. Автор статьи также пишет, что, несмотря на международное расследование и многочисленные аресты, ни одного бана из украденных денег не было возвращено.

В феврале нынешнего года Рамсден выступил с первыми заявлениями по делу Шора, после чего подтвердилась версия, согласно которой поставленная перед ним задача заключалась, главным образом, в принятии мер по отбеливанию имени состоятельного клиента – мэра Оргеева. Отрабатывая свой гонорар, адвокат много говорит об «ущербе имиджу Илана Шора», «бездоказательных» и «неправильных» выводах, а также «политической подоплеке дела». Какой-либо конкретной информации о местонахождении украденных денег или попытках его установить Рамсден не обнародовал. Главной мишенью его деклараций стали отчеты компании Kroll, поскольку в них подтверждается ключевая роль Шора в «краже века». Детективы доказали, что кражу координировали и руководили ею группы компаний Илана Шора.

На конференции в Лондоне королевский адвокат представил резюме своего доклада и выводы по анализу опубликованных отчетов компании Kroll. Он пришел к заключению, что целью расследования Kroll является попытка скрыть настоящих виновников и бенефициаров кражи денег из молдавских банков. В их числе юрист называет экс-премьера Влада Филата и бизнесмена Вячеслава Платона, обвинительные приговоры которым, по его словам, Kroll проигнорировал, равно как и факты, позволяющие считать их виновниками и главными выгодополучателями мошенничества. Как отмечает британский юрист, некоторые показания Шора не были приняты во внимание компанией Kroll. По его мнению, эти и другие обстоятельства позволяют сделать вывод о предвзятом подходе и отсутствии объективного анализа.

Примечательно, что британский адвокат не отрицает вины Илана Шора и считает приговор молдавского суда в отношении него справедливым. «Я не говорю, что Илан Шор не несет определенной вины за ошибки, которые привели к совершению мошенничества»,- отмечает Джеймс Рамсден. В то же время он подчеркивает добровольность сотрудничества Шора со следствием, что подразумевает, по его мнению, более лояльное отношение со стороны органов юстиции. Как следует из слов адвоката, по его мнению, в расследовании неверно указана роль Шора в финансовых махинациях. Во многом Рамсден едва ли не дословно повторяет аргументы, озвученные ранее самим Иланом Шором и представителями стороны защиты.

Скромный доход и многомиллионные долги мэра Оргеева

При этом остается за кадром, на какие средства Илан Шор нанял столь высокооплачиваемого специалиста. Гонорар Джеймса Рамсдена, известного в Великобритании и в мире лицензированного королевского адвоката, исчисляется сотнями тысяч долларов. Тем более, что в своей работе, в том числе по анализу отчетов Kroll, адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококвалифицированных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL Intelligence.

По официальным данным, мэр Оргеева имеет скромный заработок и долг в 57 млн леев, который должен вернуть до 2022 г. Весь задекларированный в 2017 г. доход Шора – зарплата мэра в размере 34 тыс. леев. Илан Шор также указал проценты от своих депозитов в банках в размере 789 леев. Как и ранее, Шор владеет земельным участком, домом, тремя квартирами, гаражом, тремя автомобилями. Его супруга, согласно декларации, заработала 843 тыс. леев. На банковских счетах семьи Шора – около одного миллиона леев в разных валютах.

Мэр Оргеева не декларирует каких-либо доходов от участия в ООО Avantage, где у него имеется доля около 1%, а также в ООО Avia Invest – компании, администрирующей Международный аэропорт Кишинева, в которой Шор является председателем совета. Из декларации, поданной Иланом Шором, никак не следует, откуда у него деньги на оплату дорогостоящих адвокатских услуг. Впрочем, как и на иную деятельность, в том числе концерты зарубежных исполнителей и запуск социальных проектов, которую Шор активно ведет накануне выборов через свою партию и возглавляемый им благотворительный фонд.

Прокуратура и Kroll объединили усилия

В Прокуратуре по борьбе с коррупцией выводы британского адвоката не комментируют. В то же время глава ведомства Виорел Морарь считает сотрудничество с компанией Kroll, нанятой правительством для расследования «кражи века», эффективным. На старте расследования по его инициативе прошло совместное рабочее совещание с представителями компании, в результате чего усилия были объединены. Kroll – профильная организация, которая специализируется на отслеживании финансовых транзакций, и ее работа, по словам Мораря, окажет неоценимую услугу в поиске и выявлении финальных бенефициаров кражи.

Поскольку некоторые меры могут быть предприняты только в рамках уголовного преследования, молдавские правоохранители работали совместно с детективами зарубежной компании. Как отмечает главный антикоррупционный прокурор, органы правопорядка помогали сотрудникам Kroll преодолевать некоторые сложности, прежде всего, по идентификации финансовых потоков и лиц, которые стоят в тени компаний, причастных к краже миллиарда. По его словам, Прокуратура по борьбе с коррупцией дополняет расследование компании Kroll в целях получения реальной картины преступления. В частности, по запросам молдавских властей в другие страны, куда были переведены выведенные из банков деньги, удалось получить определенную информацию, а также посредством судебных инстанций инициировать процедуры возврата похищенных фондов.

В неофициальных комментариях представители правоохранительных органов дают понять, что иностранный адвокат оперирует данными, оторванными от действительности – скорее всего, его выводы основаны только на тех источниках информации, доступ к которым ему обеспечили заинтересованные лица. Один из собеседников NOI.md в органах прокуратуры добавил, что следствие, как и компания Kroll, не обошли своим вниманием ни Филата, ни Платона, хотя из выступления Рамсдена может сложиться противоположное впечатление.

В частности, в докладе Kroll 2 описана схема Вячеслава Платона, которого, в рамках данного эпизода, прокуроры считают одним из основных выгодоприобретателей применявшейся незаконной схемы. Согласно расследованию, почти 800 млн леев, или около 50 млн евро, в течение 2014 г. были выведены из Banca de Economii и оказались на счетах физических лиц и офшорных компаний, связанных с Платоном. По версии следствия, план разработал сам Платон, а мэр Оргеева Илан Шор являлся одним из его сообщников при разработке схем, направленных на кражу денежных средств из банковской системы Молдовы. Вячеслав Платон свое участие в краже миллиарда категорически отрицает, указывая на ключевую роль Шора и руководства правительства, управлявшего государством на момент реализации этой масштабной аферы.

Мы же, граждане государства, которое обокрали, ждем справедливого решения суда, в результате которого будут выявлены истинные виновные и предприняты меры по возврату украденных денег.