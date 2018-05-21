Кандидаты, получившие всего несколько сотен голосов от кишиневцев

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Политика
В предвыборной гонке на должность примара столицы участвовали одиннадцать кандидатов.
Вот кандидаты, которые набрали меньше всего голосов в первом туре местных выборов в Кишиневе:
Максим Брэила, Народная партия – 331 голос или 0,15%;
Александр Мыцу, Российско-славянская партия – 374 голоса или 0,17%;
Александра Кан, Национал-либеральная партия – 385 голосов или 0,17%;
Виктор Стрэтилэ, Экологическая зеленая партия – 414 голосов или 0,19%;
Александр Роско, партия «Наш дом – Молдова» – 443 голоса или 0,2%;
Василий Костюк, партия «Демократия дома» – 505 голосов или 0,23%.
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