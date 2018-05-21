Кандидаты, получившие всего несколько сотен голосов от кишиневцев

В предвыборной гонке на должность примара столицы участвовали одиннадцать кандидатов.

Шесть из них набрали на прошедших вчера выборах всего лишь по три-четыре сотни голосов, а в сумме они получили 2 450 голосов или 1,01%.

Вот кандидаты, которые набрали меньше всего голосов в первом туре местных выборов в Кишиневе:

Максим Брэила, Народная партия – 331 голос или 0,15%;

Александр Мыцу, Российско-славянская партия – 374 голоса или 0,17%;

Александра Кан, Национал-либеральная партия – 385 голосов или 0,17%;

Виктор Стрэтилэ, Экологическая зеленая партия – 414 голосов или 0,19%;

Александр Роско, партия «Наш дом – Молдова» – 443 голоса или 0,2%;

Василий Костюк, партия «Демократия дома» – 505 голосов или 0,23%.