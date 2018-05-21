Миллиардер Стати довел Казахстан до отчаяния и угроз в свой адрес

Казахстан призвал федеральный суд США не разрешать Анатолию Стати и сторонам (Анатолие Стати, Габриэль Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd - вместе Stati Parties) начинать присвоение казахстанских активов в США для возмещения ущерба в $506 млн, установленного арбитражным трибуналом Стокгольма.

Согласно заявлению, поданному Казахстаном, Анатол Стати и стороны уже арестовали активы в размере $22 млрд в другом месте, что в 44 раза больше, чем сумма ущерба, то есть более чем достаточно, чтобы покрыть его выплату, сообщает mold-street.com.

"Стати и стороны уже арестовали активы, которых более чем достаточно, чтобы покрыть всю сумму премии [установленной Торгово-промышленной палатой Стокгольма], и поэтому нет нужды в никакой попытке применения этого соглашения в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Казахстана, которое цитируется law360.com.

Казахстан не может разблокировать свои активы в размере десятков миллиардов долларов

Запрос больше похож на отчаяние со стороны Казахстана, который не может разблокировать свои десятки миллиардов долларов, но он также не желает исполнять решение шведского арбитража, датированного декабрем 2013 года, согласно которому должен выплатить 506 миллионов долларов.

Казахстан отказался платить, обвинив Стати в использовании мошеннических средств для получения решения, благоприятного для арбитража. Указанное Казахстаном мошенничество связано с отношениями между Stati и Perkwood Investment Ltd, которая продала Tolkynneftegaz LLP (принадлежащей Стати) установку для сжиженного нефтяного газа, указанную в судебном процессе, за 115 миллионов долларов.

Казахстан утверждал, что после арбитража обнаружил, что Perkwood и Стати были связаны и, что большая часть оборудования, которое они якобы покупали, уже была куплена по гораздо более низкой цене.

Стати, в свою очередь, подал иск в нескольких европейских странах, что привело к замораживанию в 2017 году активов Казахстана размером в десятки миллиардов долларов.

Дело дошло до Высокого суда Лондона, который был одной из инстанций, распорядившихся о таких исполнительных процедурах. Казахстан решил опротестовать ее, обвинив миллиардера в мошенничестве. Стати опровергает обвинения в свой адрес.

В феврале 2018 года Стати попросил суд прервать процедуру рассмотрения, отметив, в частности, что не существует практической необходимости, поскольку есть достаточно активов в распоряжении, потому что он обеспечил "блокировку активов Казахстана в размере 28 млрд долларов в других юрисдикциях".

Несмотря на это в постановлении суда от 26 марта, опубликованном в пятницу, 11 мая, суд аннулировал уведомление Анатолия Стати о прекращении процедур, отметив, что вопрос должен быть рассмотрен в октябре, как было ранее предусмотрено.

"Мы уверены, что в конечном итоге справедливость восторжествует, а Стати будет привлечен к ответственности за свои действия", - сказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Однако на данный момент Стати и стороны добились успеха в попытках применения арбитражного решения, что было подтверждено в Швеции, Бельгии и других государствах.