Сильвия Раду подала от отставку

Сильвия Раду подала официально заявление о завершении деятельности в примэрии муниципия Кишинев, передает IPN.

На своей странице в социальной сети Сильвия Раду написала, что благодарит кишиневцев, которые приняли участие в голосовании и, в частности, тех, кто оказал ей доверие. Кроме того, она отмечает, что хотела бы, чтобы ситуация в столице начала меняться по-настоящему, за что боролась и работала в течение пяти месяцев в качестве временно исполняющего обязанности примара.

„Граждане должны требовать от будущего примара работать для города и оставить политику в стороне, только так мы будем иметь реальные изменения в городе. Могу сказать с уверенностью, что можно сделать многое хорошее для города, если есть воля и участие со стороны примара”, - написала Сильвия Раду.

Раду пишет, что узнала много полезного и имела возможность лучше узнать жителей столицы. В то же время отмечает, что продолжит поддерживать чем сможет модернизацию столицы в своей дальнейшей деятельности.

Сильвия Раду участвовала в качестве независимого кандидата на местных выборах, которые состоялись 20 мая, получив 17,65% голосов кишиневцев. Во втором туре, который пройдет через две недели, примут участие Ион Чебан (ПСРМ) и Андрей Настасе (ППДП).