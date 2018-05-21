21 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Сильвия Раду подала от отставку
21.05.2018

Сильвия Раду подала официально заявление о завершении деятельности в примэрии муниципия Кишинев, передает IPN.

На своей странице в социальной сети Сильвия Раду написала, что благодарит кишиневцев, которые приняли участие в голосовании и, в частности, тех, кто оказал ей доверие. Кроме того, она отмечает, что хотела бы, чтобы ситуация в столице начала меняться по-настоящему, за что боролась и работала в течение пяти месяцев в качестве временно исполняющего обязанности примара.

„Граждане должны требовать от будущего примара работать для города и оставить политику в стороне, только так мы будем иметь реальные изменения в городе. Могу сказать с уверенностью, что можно сделать многое хорошее для города, если есть воля и участие со стороны примара”, - написала Сильвия Раду.

Раду пишет, что узнала много полезного и имела возможность лучше узнать жителей столицы. В то же время отмечает, что продолжит поддерживать чем сможет модернизацию столицы в своей дальнейшей деятельности.

Сильвия Раду участвовала в качестве независимого кандидата на местных выборах, которые состоялись 20 мая, получив 17,65% голосов кишиневцев. Во втором туре, который пройдет через две недели, примут участие Ион Чебан (ПСРМ) и Андрей Настасе (ППДП).


 
Количество просмотров:
116
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.