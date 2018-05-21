Экономика Почему сократилась общая прибыль банков Молдовы? Чистая прибыль банков Молдовы в январе-апреле 2018 г. составила 555,4 млн. леев, сократившись на 17,6% в сравнении с тем же периодом 2017 г.

Спад показателя общей прибыли был обусловлен в основном крупными убытками, которые зарегистрировал в этот период один из банков. Кроме того, три банка зарегистрировали прибыль меньше, чем за тот же период прошлого года, передает Noi.md.



Однако, 7 из 11-ти действующих в стране банков в первые четыре месяца 2018 г. добились роста показателя чистой прибыли, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, примерно 76% от общей прибыли пришлось на два крупнейших банка страны.

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