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Экономика
Почему сократилась общая прибыль банков Молдовы?
21.05.2018

Чистая прибыль банков Молдовы в январе-апреле 2018 г. составила 555,4 млн. леев, сократившись на 17,6% в сравнении с тем же периодом 2017 г.
Спад показателя общей прибыли был обусловлен в основном крупными убытками, которые зарегистрировал в этот период один из банков. Кроме того, три банка зарегистрировали прибыль меньше, чем за тот же период прошлого года, передает Noi.md.
 
Однако, 7 из 11-ти действующих в стране банков в первые четыре месяца 2018 г. добились роста показателя чистой прибыли, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, примерно 76% от общей прибыли пришлось на два крупнейших банка страны.


 
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