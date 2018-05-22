«Идет война народная»: Почему ко второму туру выборов мэра Кишинева в городе никого не останется

Такое в Молдове происходит всякий раз после выборов — между гражданами начинаются склоки. Стремительно навешиваются ярлыки — и не только на кандидатов, но и на избирателей.

«Вот он — процент недоумков, недалеких людей, которых силком затащили на избирательные участки!» - в той или иной форме и объеме эту фразу можно прочесть довольно часто. И она, конечно же, в корне неверна.

Все это говорит о том, что наши граждане так и не научились уважать чужое мнение, и всех, кто не разделяет их собственное, они готовы смешать с грязью. При этом никто не пытается понять мотивацию определенной категории избирателей, их логику и помыслы — делать это очень неудобно, прыгая по баррикадам. Признаю.

Только с этих баррикад пора уже соскочить и понять, что «война» ведется между политическими силами, к которым большинство из нас не имеет никакого отношения. И ведь сколько лет прошло с обретения Молдовой независимости — так никто и не научился быть терпимым! Проголосовал за определенного кандидата — значит, предал. Причем предал без вариантов — либо одних, либо других. Но кого-то предал — это точно.

Я часто сравниваю выборы с флешмобом — для многих это забава, особенно для тех, кто живет за границей, и связь с родиной напоминает им о себе раз в четыре года. Но для других — это борьба не на жизнь, а на смерть! Шанс кому-то что-то доказать — но даже не стране или политику, а... своему соседу. Что он не прав, а вы правы абсолютно.

Чего ожидать от такой парадигмы? Очевидного — что политики будут продуктом таких «волеизъявлений». Они будут жесткими популистами, готовыми наплевать на своих конкурентов, с какой бы классной идеей они ни выступали. Да какие идеи? У нас в предвыборных гонках она зачастую только одна — разобраться, кто «чей» кандидат, от какого олигарха.

А пока разбираются — шагают по разбитым дорогам и годами наблюдают за засорившимся мусоропроводом, «наслаждаясь» мерзкими миазмами. Так и живем — а по утрам стряхиваем «шелуху от семечек», которую набросали вам соседи сверху, тоже «сознательные элементы общества»...