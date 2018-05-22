Томас Фасбендер: Молдове нельзя становиться рычагом давления для других государств!

Известный немецкий журналист считает, что для того, чтобы выжить, у нас один выход - китайский путь развития на Евразию

В Кишинев по приглашению общественной организации Dialogum и при содействии Международного медиа клуба Format-A3 приехал известный немецкий журналист и писатель, который ответил на вопросы журналиста «Комсомолки»

«Меня очень удивили «долгострои» в Кишиневе»

- Это мой первый визит в Молдову за последние 18 лет, - признался Томас. - Я был здесь несколько раз в 1989-1900 годах, но не как журналист и публицист, а по бизнесу. Но в итоге я решил заняться тем, чем хотел, то есть журналистикой.

- Вы приехали накануне. Насколько, на ваш взгляд, изменился Кишинев, его жители?

- Пока мне сложно сказать. Я могу сравнить Кишинев с другими городами постсоветского пространства. Например, месяц назад я участвовал в конференции, которая проходила в Минске. Я там тоже долгое время не был. Надо отметить, что экономическое развитие там идет быстрее, чем в Кишиневе. То, что я увидел в Кишиневе, я много лет не видел, к примеру, в России, только на Украине видел. Это так называемые «долгострои». Здесь я их, к своему, удивлению, увидел. «Долгострои» всегда говорят об отсутствии капитала в стране. В Молдове непростая ситуация из-за украинского конфликта. Но молдаване должны понимать, что Европа тоже находится в непростом положении. Менее всего из-за экономических причин, а больше из-за того, что старая наша Европа, ее идеи подошли к своему логическому концу. Наши среднеевропейские друзья — Венгрия, Чехия, Словакия, Польша — заметно отстают от того, что на Западе Европы называют прогрессом. Это изменение традиционных ценностей — Бог, Родина, семья, либеральная политика в отношении мигрантов, толерантность. Но то, что мы видим на улицах западноевропейских городов, это не толерантность, а равнодушие. Для меня это не ценности, которые ведут меня в будущее. Мы видим, что Европа подошла к точке, но говорит об продолжении курса на увеличение членов ЕС. Но, честно говоря, шансов на это в ближайшие годы нет.

- А нужна ли Молдова Западу? Допустим, как один, пусть маленький, но рычаг давления на Россию?

- Такая маленькая страна? Вашей стране нельзя становиться рычагом для других государств! Вот это важно! Мы видим, к чему это приводит на Украине. В конце концов, прозападный курс на Украине не будет вечным. Все европейские постсоветские государства, та же Румыния — это не Западная Европа! Ошибка ЕС, Брюсселя, сделать политический союз общественным. Почему Европа должна объединиться и стать одним государством? Почему мы не говорим о том, что Азиядолжна стать единым государством? Это миф и иллюзия и от этого надо отказаться и на Западе, им на Востоке. И сейчас этот процесс отказа уже начинается. Это сложный процесс, но вы можете нам помочь, если определите свой курс и будете на нем настаивать, то что не удалось Украине при давлении США, я убежден. Настаивать на роли моста между Западом и Россией. А на Украине вмешалась геополитика. Не знаю, насколько это геополитический вектор силен у вас, мне кажется, что вы слишком маленькие и еще можете найти свою нишу и вы должны уверенно убеждать европейцев, что вы можете стать связующим звеном между теми и другими.

«Вопрос: с кем быть — с Западом или востоком — это ловушка!»

- Что касается геополитики. 20 мая в Кишиневе состоялись выборы мэра и ни один кандидат на этот пост не смог абстрагироваться от геополитики. То есть, вопрос стоял не в том, что он сможет сделать для Кишинева, а в какую сторону он смотрит — на Запад или на Восток...

- Это мешает стране, ее развитию! Чего вы хотите, в конце концов? Вам же не поменять географическое положение своей страны! Два лагеря, оба спорят, а вы стали жертвами этого спора. Вам необходимо искать выход, чтобы выжить. Есть выход — это китайский путь развития на Евразию. То, что сейчас происходит, это укрепление евразийского пространства, это новый «шелковый путь», инициатива которого принадлежит китайцам. Это даст всем прибрежным странам Каспийского и Черного морей большие возможности. Конечно, у Молдовы ограниченный выход к морю, но все же вам это поможет снять напряженность и вопросы с кем быть — с теми или другими. Потому что это ловушка. Думаю, что драйв в этом вопросе исходит от американцев. А русские только защищаются. А мы, европейцы должны определить общую стратегию, потому что мы сидим в одной лодке — немцы и молдаване, только каюты у нас разных классов. Но лодка-то одна! Даже наши политики уже это понимают.

- У нас имеется Приднестровье. Это регион, который не дает нам в полной мере воспользоваться вашими советами...

- Подождите! Это же ваши соотечественники! Еще один совет — решайте ваши проблемы, без приглашения чужих! Начните обговаривать свои проблемы Приднестровьем без русских, без американцев, без европейцев!

- То есть, без формата «5+2»?

- Только между собой! Вы прекрасно сможете это сделать сами! Иначе США могут воспользоваться приднестровской проблемой для обеспечения своего влияния. Умные политики должны уметь работать при сложных обстоятельствах.

- Вы говорили о том, что Россия олицетворяет собой традиционную консервативную Европу. В отношении Молдовы можно сказать то же самое. В прошлую субботу в Кишиневе прошел парад секс-меньшинств, который вызвал громадное возмущение в обществе. Стоит ли, на ваш взгляд, Европе так активно внедрять либеральные ценности в нашей стране?

- Каждое общество должно решать эти вопросы само. То, что сейчас творится на Западе, Запад старается распространять везде, на весь мир. Я не сторонник этого! Мне вчера сказали, что в этом параде вынуждены были принимать участие члены НПО, которые финансируются на западные гранты! Их вынудили, понимаете! Как раньше вынуждали коммунисты участвовать в своих парадах и демонстрациях (улыбается)! Это политика, но нехорошая политика. В Венгрии, например, в Польше общество уже открыто противостоит этому. Не мое, конечно, дело какой цвет сосед красит стены, но не надо это рекламировать и пропагандировать! Но, когда идет открытое влияние на изменение моральных ценностей общества, я с этим не согласен! Это несет только разрушительный эффект.

ЛЕОНИД РЯБКОВ