Влад Грибинча: Я был «разочарован» результатами местных выборов в Кишинэу

«Я был «разочарован» результатами вчерашних местных выборов в Кишинэу. Считаем, что разница между 2 и 3 кандидатами будет несколько процентов в пользу последнего. Избиратель решил иначе: он всегда был прав!» – пишет в фейсбуке президент Центра правовых ресурсов Молдовы Влад Грибинча.

Он отмечает, что «многие стали обвинять тех, кто делал достоверные опросы», но «они не виноваты».

«Я думаю, объяснение простое:

а) Избиратели опасаются и не отвечают честно в опросах, что они будут делать в кабине для голосования.

б) Около 30% избирателей, которые не определились, не проголосовали за системные партии, а отдали протестный голос.

c) Пропаганда оказывает обратное влияние на жителей Кишинэу и Бэлць. Интересно, как это происходит в остальной части страны?

d) Плохая явка на выборах подтверждает смирение 20% населения (остальные 45% никогда не приходят на местные выборы).

Давайте посмотрим, что будет во втором туре?

Я оцениваю, что явка будет немного выше, чем в первом туре, но не намного выше.

е) Реальным вызовом во втором туре будет ПСРМ – как получить больше голосов. У меня такое чувство, что пропаганда холдинга не идти голосовать во втором туре, будет иметь ограниченный эффект или наоборот», – написал Грибинча.

Кристина Пендя