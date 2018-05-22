Андрей Попов: Выборы в Кишиневе доказали, что ДПМ не всемогуща

Выборы примара Кишинева доказали, что Демократическая партия - не всемогущая сила, считает президент Института стратегических инициатив, бывший замминистра иностранных дел Андрей Попов.

В беседе с корреспондентом "ИНФОТАГ" он отметил, что "несмотря на всестороннюю поддержку Демпартией Сильвии Раду, ее результат практически вдвое ниже, чем у кандидата партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе".

"Поведение Демпартии в период предвыборной кампании доказывает, что власти крайне серьезно относятся к Нэстасе как к политическому оппоненту. Они пытались всеми способами предотвратить его проход во второй тур. В качестве примера можно привести информационный вброс, растиражированный на подконтрольных ДПМ телеканалах в виде разговора оппозиционера с матерью, который имел обратный эффект, вызвав сочувствие у избирателей и возмущение подобными методами борьбы. Поэтому определенный процент избирателей отдал голоса за Нэстасе, а не за Сильвию Раду", - считает эксперт.

По его мнению, "Нэстасе, несмотря на второй результат после кандидата-социалиста Иона Чебана, является главным победителем первого тура, ведь по результатам многочисленных социологических опросов, кандидат "Платформы DA" шел со значительным отставанием не только от Чебана, но и Раду.

"Естественно, опросы общественного мнения, проведенные в конце апреля-начале мая, и дававшие Раду лучшие шансы на второе место и прохождение во второй тур, не смогли предвидеть такой исход. Также во второй части кампании заметно активизировалась поддержка кандидатуры Андрея Нэстасе со стороны Майи Санду и ее команды, что, бесспорно, сыграло очень важную роль в обеспечении неожиданно высокого результата Нэстасе", - считает эксперт.

Он отметил, что "главный проигравший на этих выборах - это Демократическая партия и ее кандидат Сильвия Раду".

"Несмотря на то, что бывший и.о. примара позиционировала себя как независимый кандидат, и делала многочисленные заявления о своей аполитичности, избиратели все же не поверили в это", - сказал Попов, добавив, что "правящая партия перестаралась с поддержкой "независимого" кандидата в медийном пространстве, добившись эффекта пресышения и даже отторжения".

"Учитывая, что оба унионистких кандидата Константину Кодряну и Валериу Мунтяну уже призвали, проголосовавших за них около 9% избирателей, во втором туре поддержать Нэстасе, это практически нивелирует разрыв между Нэстасе и Чебану. Более того, часть симпатизантов Нэстасе не вышла на выборы, поддавшись пессимистическим прогнозам и ощущению, что ДПМ все равно не допустит Нэстасе во второй тур. Сейчас эти люди воспряли духом и можно прогнозировать заметный рост явки голосующих за Нэстасе во втором туре. К тому же, он сейчас на позитивной эмоциональной волне, которую попытается капитализировать", - сказал дипломат.

Он считает, что шанс Чебана на победу будет зависеть в первую очередь от способности убедить большую часть голосовавших за Раду, отдать голоса за него. Для этого, он наверняка постарается позиционировать себя по близкому этому электорату "технократическому" профилю. С этим и связано его инициатива проводить с Нэстасе ежедневные дебаты по реальным проблемам Кишинева, а не по политическим и геополитическим вопросам.

"В то же время для Нэстасе принципиально важно в первую очередь мобилизовать не вышедших на голосование в первом туре про-европейски настроенных избирателей и переключить на себя максимальное количество, тех, кто голосовал за унионистов. Он должен делать упор на "решающий раунд в борьбе с режимом Плахотнюка-Додона" и "недопущение сдачи Кишинева про-российскому кандидату", - уверен эксперт.

По его словам, в создавшихся условиях, многое будет зависеть от поведения ДПМ.

"Она в затруднительном положении, так как при всем желании на допустить победы Нэстасе - своего главного оппонента, открыто поддержать Чебана, значит полностью развенчать тот геополитический имидж ДПМ как главного защитника проевропейского курса, который она так тщательно выстраивала на протяжении последних двух лет. Более того, как показал пример с Раду, излишне назойливая поддержка Чебана и дискредитация Нэстасе может иметь обратный эффект, еще больше мобилизовав электорат последнего", - подытожил Попов.