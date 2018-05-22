НПО просят СМИ отражать объективно второй тур выборов в Кишинэу

Неправительственные организации в области СМИ обращаются к средствам массовой информации с просьбой соблюдать нормы законодательства и профессиональной этики и иметь правильное поведение в период избирательной кампании во втором туре новых выборов в муниципии Кишинэу, передает IPN.

Отчеты о результатах мониторинга избирательной кампании в первом туре показывают, что большей части СМИ не удалось обеспечить плюрализм мнений, отдавая предпочтение одним конкурентам на выборах, или критикуя других. НПО отмечают в обращении, что, согласно требованиям законодательства, вещательные организации и печатные средства массовой информации обязаны обеспечивать равные и недискриминационные условия при предоставлении эфирного времени или пространство для предвыборной рекламы.

Кроме того, в соответствии с Кодексом телевидения и радио, вещательные организации обязаны отражать избирательные кампании правдиво, взвешенно и непредвзято. В частности, оба кода предусматривают, что СМИ не должны работать в пользу определенных конкурентов на выборах в силу социального статуса или должности кандидатов.

НПО призывают представителей средств массовой информации иметь достойное поведение, не играть на руку политикам и освещать беспристрастно и объективно события.

Подписантами обращения являются: Центр независимой журналистики, Ассоциация независимой прессы, Ассоциация электронной прессы, Комитет за свободу прессы, Центр журналистских расследований, Ассоциация независимых тележурналистов и Центр „Acces-info”.