В Лондоне к пожизненному заключению приговорили убийцу уроженки Молдовы

В Лондоне вынесли приговор по делу об умышленном убийстве 22-летней уроженки Молдовы Юлианы Тудос.

Главного обвиняемого, 31-летнего мужчину без определенного места жительства, Касима Льюиса приговорили к пожизненному заключению с возможностью воспользоваться правом на условное освобождение лишь через 29 лет. Ранее он уже был судим за сексуальное насилие, пишет publika.md.

Юлиана Тудос пропала в канун католического Рождества. Она работала барменом в одном из местных заведений. В полицию о пропаже заявили коллеги и друзья девушки.

После трех дней поисков ее тело обнаружили в заброшенной постройке в парке Финсбери. Позже было установлено, что смерть девушки наступила от ножевого ранения в живот и от травм головы.