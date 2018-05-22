«Фокусник» Киркоров рассмешил Пугачеву и Галкина «суперподарками» от Молдовы

Вернувшись из Лиссабона, наставник молдавской группы DoReDoS Филипп Киркоров отправился в гости к Алле Пугачевой и Максиму Галкину.

Бывший муж главной певицы России привез ей и ее нынешнему супругу сувенирные подарки с песенного конкурса. С театральной улыбкой и горящими глазами Филипп достал пакет, с благоговением пояснив, что "это с "Евровидения". Оттуда он с видом фокусника стал доставать презенты.

- Буклетик с моей песенкой, супермаечка, супершарфик, супердиск с моей песенкой, стаканчики Moldova Entertainment, салфеточки, шампанское, супер babble-жвачки DoReDoS Interteiment, магнитик, - перечислил певец.

После этого и его, и Максима Галкина охватил не сдерживаемый приступ смеха.

- Филипп заехал к нам домой и привёз подарочки с "Евровидения". Как всегда неотразим!!! - рассказал на своей странице в соцсети Максим Галкин, выложивший это видео.

Со своей бывшей женой и ее нынешним мужем Киркоров поддерживает дружеские отношения. Он часто бывает у них в гостях, они вместе проводят время с детьми и устраивают совместные семейные праздники. После того, как поклонники заметили, что сын Пугачевой и Галкина Гарри похож на Киркорова, Максим снял смешной ролик, в котором сообщил, что это он сын Киркорова, а Гарри – его внук.

На «Евровидении» Киркоров выступил наставником и продюсером группы из Молдовы DoReDoS. Несмотря на жесткую конкуренцию, наши ребята смогли войти в десятку финалистов.