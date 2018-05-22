22 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Валериу Мунтяну: Я полностью поддерживаю Андрея Нэстасе
22.05.2018

Вчера ругал, сегодня хвалит. Либерал Валериу Мунтяну, получивший на выборах меньше 4% голосов, просит своих сторонников во втором туре поддержать Андрея Нэстасе. Хотя недавно говорил, что программа Нэстасе не выдерживает критики. 

"Заявляю со всей ответственностью - я полностью поддерживаю Андрея Нэстасе. Программа господина Нэстасе не соответствует Соглашению об ассоциации. Люди не могут выбрать мэром человека, у которого нет ни программы, ни личных качеств, необходимых для этой должности". 

На вопрос, за какие качества он теперь поддерживает Нэстасе, Валериу Мунтяну дал уклончивый ответ. 

"Вы правда дадите это на "Публике" или спрашиваете так - лишь бы спросить? Чтобы попытаться вам объяснить, я должен найти подходящую формулировку", - добавил кандидат ЛП в мэры Кишинева Валериу Мунтяну. 

Неделю назад Мунтяну говорил, что Нэстасе дает горожанам невыполнимые обещания. В частности - запустить линию сортировки и переработки мусора для получения термо- и электроэнергии. Либерал подчеркнул, что найти инвестора для столь затратного проекта не удалось еще ни одному европейскому городу. 


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.