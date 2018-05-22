Валериу Мунтяну: Я полностью поддерживаю Андрея Нэстасе

Вчера ругал, сегодня хвалит. Либерал Валериу Мунтяну, получивший на выборах меньше 4% голосов, просит своих сторонников во втором туре поддержать Андрея Нэстасе. Хотя недавно говорил, что программа Нэстасе не выдерживает критики.

"Заявляю со всей ответственностью - я полностью поддерживаю Андрея Нэстасе. Программа господина Нэстасе не соответствует Соглашению об ассоциации. Люди не могут выбрать мэром человека, у которого нет ни программы, ни личных качеств, необходимых для этой должности".

На вопрос, за какие качества он теперь поддерживает Нэстасе, Валериу Мунтяну дал уклончивый ответ.

"Вы правда дадите это на "Публике" или спрашиваете так - лишь бы спросить? Чтобы попытаться вам объяснить, я должен найти подходящую формулировку", - добавил кандидат ЛП в мэры Кишинева Валериу Мунтяну.

Неделю назад Мунтяну говорил, что Нэстасе дает горожанам невыполнимые обещания. В частности - запустить линию сортировки и переработки мусора для получения термо- и электроэнергии. Либерал подчеркнул, что найти инвестора для столь затратного проекта не удалось еще ни одному европейскому городу.