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ПСРМ и ППДП – о выходе Андрея Нэстасе во второй тур
22.05.2018

Партия социалистов и партия Платформа „Достоинство и правда” по-разному смотрят на выход Андрея Нэстасе во второй тур местных выборов в муниципии Кишинёв. В то время как социалисты считают, что это стало неожиданностью для самого кандидата, ППДП считает это результатом упорного труда, передаёт IPN.

Депутат-социалист Василе Боля заявил в студии передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, что выход Андрея Нэстасе во второй тур стал сюрпризом для самого кандидата. Кроме того, присутствие кандидата от ППДП во втором туре является, по его мнению, проблемой для лидера демократов Владимира Плахотнюка, а также для лидера Партии действия и солидарности Майи Санду, которая, по его словам, не в восторге от произошедшего.

Вице-председатель ППДПАлександру Слусарь считает, что своим выходом во второй тур Андрей Нэстасе обязан упорному труду команды кандидата в ходе предвыборной кампании. Кроме того, по его словам, тот факт, что во второй тур не вышла, наряду с социалистом ИономЧебаном, независимый кандидат Сильвия Раду, в очередной раз показывает, что столичный электорат хорошо информирован. По его словам, результаты первого тура выборов показывают, что опросы, говорившие о выходе Сильвии Раду во второй тур, приводились либо селективно, либо в чью-то пользу. „Важнейшим результатом этих выборов является то, что люди получили надежду”, - сказал Александру Слусарь.

Во втором туре местных выборов в муниципии Кишинёв соперниками станут кандидат от ПСРМ Ион Чебан и кандидат от ППДП Андрей Нэстасе.


 
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