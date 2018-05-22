Эти местные выборы зададут тон и осенним парламентским выборам

Нынешние местные выборы зададут тон и осенним парламентским выборам, что создаёт возможности репозиционирования для партий из первого и второго эшелонов. Такое мнение высказал Игорь Мунтяну, директор ИРСИ „Viitorul”, в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Только увидев результаты второго тура, мы поймем, как будет выглядеть политическая сцена нынешней осенью”, - сказал Игорь Мунтяну. По его словам, что касается электоральных технологий, то на выборах от 20 мая было опробовано, как отреагирует население на независимого кандидата, были протестированы унионистские фланги, потому что впервые в местных выборах участвовали несколько партий с унионистским месседжем. „Наконец, были испытаны чёрные техники изматывания оппонентов. Эти техники сильно вышли за грань приличий и этических принципов предвыборной кампании”, - отметил директор ИРСИ „Viitorul”.

Глава миссии по наблюдению за выборами Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ считает положительным моментом этих выборов более активное использование участниками выборов правовых инструментов. В то же время, пока государственные учреждения не будут применять наказания, в особенности в случаях нарушения этических принципов, это будет поощрять безнаказанность и удерживать участников избирательной кампании от документирования и использования правовых инструментов оспаривания.

Эксперт по выборам из Ассоциации Expert Forum (Румыния) Септимус Пырву считает, что очень важную роль в избирательном процессе играют наблюдатели, поскольку в день выборов политические партии могут предпринять самые разные действия на избирательных участках, а потому роль беспристрастных наблюдателей крайне важна. „Считаю, что наша роль немного важнее, она не ограничивается днём выборов и начинается с консультаций в области законодательства, с обеспечения прозрачности и, в особенности, с обучения людей”, - сообщил Септимус Пырву.

Предварительные результаты новых местных выборов в муниципии Кишинёв, состоявшихся 20 мая, показывают, что кандидат от Партии социалистов Ион Чебан набрал 40,97%, а кандидат от политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе – 32,12% , Согласно этим данным, именно они поборются за пост примара столицы во втором туре выборов, который пройдёт через две недели.