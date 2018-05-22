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Общество
Скандалист-таксист потребовал женщину с ребенком разговаривать в Кишиневе только на румынском языке
22.05.2018

Работающий в Кишиневе таксист заявил Анастасии, что все в городе, даже иностранные туристы, должны говорить с ним на румынском языке.

После прогулки с 4-летним сыном женщина заказала такси на Чеканы через службу 14999. За рулем приехавшей машины был молодой водитель. Заметив, что ребенок испачкал заднее сиденье, он стал возмущаться, а затем потребовал от пассажиров разговаривать с ним только на румынском языке.

- Молодой водитель начал возмущаться: «Он мне сиденье испачкал, а мне еще невест возить!» Мы извинились, сказали, что если испачкал, вытрем. Но водителю этого показалось мало. «Вы должны со мной говорить по-румынски! - вдруг заявил он. - Почему вы говорите по-русски?» - рассказала подробности того случая -  рассказала КП-Молдова Анастасия.

Маленький сын женщины ответил таксисту на его языке, сказав, что он в шоке от его заявления. Таксист в ответ заявил, что все его клиенты должны знать румынский язык.
- Когда мы стали стыдить таксиста, говорить, что он возит не только жителей Кишинева, но и иностранных туристов, он все равно был непреклонен: «Все обязаны знать румынский язык!» - поведала Анастасия.

В службе такси сообщили, что они проведут служебную проверку поведения водителя. Ему грозит наказание вплоть до увольнения. Пострадавшая от грубости таксиста Анастасия добавила, что через некоторое время руководство службы позвонило ей и  принесло свои извинения. Поведение водителя объяснили тем, что он плохо знал русский язык.


 
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