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Экономика
Евро опять удивляет: курс валют в Молдове во вторник
22.05.2018

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 22 мая. После непродолжительного наступления евро ослабил хватку и несколько сдал позиции молдавскому лею. Таким образом, за сутки "европеец" проиграет молдавскому лею один бан и установится на отметке в 19,6333 лея. С начала этого месяца евро ослаб по отношению к национальной валюте республики на два с лишним процента.

Что касается доллара, то "зеленый" продолжает напирать. Это наступление началось под занавес прошедшей недели. Во вторник курс парочки доллар/лей установится на уровне 16,705 леев. Таким образом, "американец" за сутки укрепится к нацвалюте еще на три бана, а за месяц доллар поднялся в цене на один с лишним процент.

Напирать во вторник станут и остальные валюты. Несколько подорожает украинская гривна: ее можно будет купить за 0,6409 лея. Прибавит в весе и румынский лей, который будет продаваться по 4,2473 бана, а также российский рубль — по 0,2685 бана.


 
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