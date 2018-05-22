За последние шесть лет Молдова скатились в рейтинге коррупции с 94-го на 122 место

Думитру Барбалат

На прошлой неделе правительство рассмотрело и утвердило план борьбы с коррупцией в МВД и подчиненных структурах.

Уже в постановлении правительства есть такие данные – индекс восприятия коррупции в МВД составляет до 59,5 процента, а в генинспекторате полиции – 73,5 процента.

И никаких объяснений, кто определил эти индексы и что они означают.

Попытка найти автора проекта и узнать что-либо об источниках определения ИВК не увенчалась успехом. И в госканцелярии правительства - не в курсе.

По методологии 2012 года индекс восприятия коррупции (ИВК) опирается на 13 обследований и оценок, исполненных конкретными международными организациями. В том числе: Африканским банком развития, Международным институтом развития менеджмента, политического и экономического консалтинга рисков, Всемирным экономическим форумом, Всемирным банком. Страны должны быть оценены по крайней мере тремя различными институтами.

Согласно известной всему миру методологии, чем меньше этот коэффициент, чем он ближе к нулю, тем коррупция в стране или структуре выше.

Таким образом, если судить по приведенным индексам в документе МВД и правительства, получается, что коррупции больше в аппарате министерства, чем в генинспекторате полиции.

Однако, если судить по приведенным другим показателям в том же документе, больше всего коррупционеров в полиции.

Согласно опубликованным данным классификатора «Transparency International» по итогам за 2017 год, средний показатель ИВК равен 43 пунктам. То есть измеряется ИВК в пунктах, но не в процентах, как указано в постановлении правительства.

Специалисты «Transparency International» в Молдове пока не могут объяснить, почему МВД завело свою методологию определения ИВК.

Вот адрес отчета «Transparency International» по итогам за 2017 год по 180 странам мира, в том числе в Молдове: http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2018/02/PR_IPC2017.pdf. Молдова числится под номером 122 (из 180 стран) с ИВК, равным 30 пунктам, то есть значительно хуже среднего показателя - 43 пунктам.

Хуже дела, чем в Молдове, в соседних странах – Украина на 130 месте и Россия на 135-м. Румыния - на 59 месте.

Таким образом, однозначно можно понять, что наши правители еще не в курсе этого отчета. А в Брюсселе знали, когда дали от ворот поворот и не выделили обещанные ранее 100 миллионов евро.



Лучшей иллюстрацией ситуации с коррупцией в Молдове является такая таблица. За последние шесть лет страна скатились с 94-го на 122 место. И никакие местные оценки не могут затемнить всемирно известную оценку и место коррумпированной Молдовы.



Молдова в мировом классификаторе индекса восприятия коррупции