Общество Веронику Херца лишили должности директора Apă-Canal Chişinău

Правление Apă-Canal Chişinău не продлило контракт с Вероникой Херца.

Сегодня, 22 мая, стало известно о том, что своего поста лишилась директор Apă-Canal Chişinău Вероника Херца. На общем собрании правления решили не продлевать с ней контракт.

- Было принято заявление об отставке с должности генерального директора. Я не держалась за свое кресло. Это ниже моего достоинства. В искусственный отпуск по болезни, как делают другие, я тоже не собираюсь, - заявила Херца.

Новым директором ACC, как считают эксперты, станет бывший руководитель Кишиневского стекольного завода Валериу Мешка.

Своих постов в крупнейшем городском предприятии могут лишиться технический директор Виктор Кроитору и экономический директор Ион Бурдилэ.

Вероника Херца была назначена директором предприятия Apă-Canal Chişinău в сентябре 2016 года. Тогда бывший директор Константин Бекчиев был уволен вследствие отчета Счетной палаты, которая обнаружила ряд нарушений в сфере управления предприятием и роскошные траты.

11 мая Константин Бекчиев, бывший директор S.A. Apă Canal, был оправдан по уголовному делу, в котором его обвинили в злоупотреблении властью.



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