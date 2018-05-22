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Политика
Нагнетание геополитического противостояния перед вторым туром выборов показывает слабость кандидата, - президент
22.05.2018

Использование геополитических лозунгов и нагнетание противостояния в предвыборной кампании говорит об отсутствии у кандидатов реальных решений для Кишинева.
Об этом сегодня, 22 мая, заявил президент Молдовы Игорь Додон на встрече с Главой Делегации Европейского Союза Петером Михалко. В ходе диалога были затронуты некоторые актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Речь также шла об отношениях с Европейским Союзом в контексте получения Молдовой статуса наблюдателя в рамках Евразийского Союза.
- Полученный статус не противоречит положениям Соглашения об ассоциации с ЕС. Новый статус обеспечивает Молдове площадку для ведения дискуссий с другими партнерами. А также возможность узнать подробности об ЕАЭС, который является для нас огромным рынком сбыта и представляет интерес с экономической точки зрения. В будущем не исключено превращение Молдовы в связующий мост между ЕС и ЕАЭС, от чего в выигрыше окажутся обе стороны, - написал глава государства на своей странице в Facebook.
Игорь Додон высказал мнение и о прошедших местных выборах. Президент высоко оценил тот факт, что в Кишиневе до сих пор в значительной мере выборы проходили без использования геополитических лозунгов. При этом он выразил озабоченность в связи с тем, что сейчас в ход вновь пошли геополитические аргументы.
- Ко второму туру некоторые кандидаты вновь пытаются использовать геополитические аргументы и геополитическое противостояние, что подтверждает отсутствие у них реальных решений для Кишинева. На мой взгляд, нам необходимо избегать геополитических обсуждений во время предвыборной кампании. Люди в Кишиневе должны видеть профессиональные навыки и умения кандидатов, а также предлагаемые ими реальные решения, - отметил Игорь Додон.
В заключение президент Молдовы отметил заинтересованность в эффективном сотрудничестве с ЕС. Глава государства также напомнил о необходимости для Молдовы придерживаться взвешенной внешней политики и строить конструктивные отношения, как с Востоком, так и с Западом.
 


 
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