В пунктах обмена валюты начнут требовать документы у клиентов

Нацбанк разработал новый регламент, по которому при обмене крупной суммы денег нужно будет предоставить документы.

Национальный банк Молдовы разработал новый регламент валютных операций. При обмене и покупке валюты на сумму от 200 тысяч леев будут применяться меры по идентификации клиентов. Это же касается и ситуаций, когда есть подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма, передает bloknot-moldova.md

Оператор будет требовать документы для установления имени, даты и места рождения, гражданства, адреса прописки, места работы, должности и прочих данных.

В случае, если человек действует от третьего лица, он должен будет предоставить заверенную доверенность. Собранная информация будет храниться в специальном реестре. Если возникают подозрения, обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В регламенте прописано, что в спецслужбу будут сообщать о маневрах клиентов, осуществленных с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев, либо посредством нескольких операций, которые могут иметь связь и осуществлены в течение 10 календарных дней.