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Семь причин, по которым Нэстасе может стать еще худшим примаром, чем Киртоакэ
22.05.2018

Олег Волков

В понедельник кандидат Платформы достоинства и правды Андрей Нэстасе отказался от открытых дебатов, участие в которых предложил ему еще 20 мая, по завершении голосования, кандидат Партии социалистов Ион Чебан. Предложение было озвучено вторично в понедельник, 21 мая, на пресс-конференции. Дебаты Чебан предлагал проводить ежедневно в центре Кишинева, у Триумфальной арки, в присутствии всех желающих кишиневцев. Причем спорить планировал по административно-хозяйственным проблемам столицы, а не по вопросам геополитики. Вести дебаты кандидат пригласил журналистов Дмитрия Мишина, Георгия Гонцу, Наталью Морарь и Лорену Богзу.

Вспомним: в сентябре прошлого года Андрей Нэстасе вызвал на публичные дебаты «координатора» Владимира Плахотнюка, но последний отказался. Нэстасе тогда назвал Плахотнюка трусом, отметив, что лидер ДПМ боится участвовать в ток-шоу и не разрешает журналистам задавать ему вопросы, проводя брифинги, а не пресс-конференции. Неужели Нэстасе тоже празднует труса?

Скорее, отказ от дебатов – первый признак того, что кандидат и сам понимает: навыки, необходимые для исполнения должности генерального примара, у него отсутствуют. Есть по крайней мере семь причин, по которым Андрей Андреевич Нэстасе может стать для кишиневцев еще большей головной болью, нежели его предшественник Киртоакэ.

Во-первых, Нэстасе не имеет никакого опыта административного управления и бюджетного администрирования. Об этом говорит его биография. Выпускник школы села Мындрешть в 1993 году закончил историко-географический факультет университета Штефана чел Маре в Сучаве, затем три года учился на юридическом факультете университета имени Иоанна Кузы в Яссах. Очень короткий период - с 1997 по 2000 год - работал прокурором, в 2002-м получил адвокатскую лицензию. И это все о его трудовом стаже.

Во-вторых, команда Нэстасе состоит из людей, которые не смогут помочь ему, так как тоже не обладают необходимыми навыками.Членами-учредителями платформы были Оазу Нантой и Игорь Боцан, Валентин Долганюк, Станислав Павловский, Корнелия Козонак, Анжела Арамэ, Николай Мисаил. В руководство партии входят Ливиу Вовк, Инга Григориу, Станислав Павловский, Александр Слусарь, Кирилл Моцпан. Никто из вышеперечисленных людей не имеет образования, которое позволило бы разобраться в хозяйственных делах столицы. Нет таких навыков и у поддержавшей кандидата Майи Санду. Неудивительно, что предложение организовать дебаты не между кандидатами, а в формате «команда на команду» также было отвергнуто.

В-третьих, Андрей Нэстасе не сможет стать авторитетным лидером в глазах чиновников аппарата примэрии, которые за последние четверть века подчинялись только Серафиму Урекяну, а всех остальных генеральных примаров цинично бойкотировали. Муниципальных чиновников в претурах – 231, еще 869 - в центральном офисе: то есть почти столько же, сколько их в девяти министерствах. Будет ли у Нэстасе время на то, чтобы понять, чем они занимаются и как правильно организовать их работу?  

Напомним: недавно экономический аналитик Думитру Барбалат на страницах «Молдавских ведомостей» привел сделанные им расчеты, из которых следует, что примэрия недоплачивает налоги в бюджет. По закону из фонда зарплаты она должна отчислять в социальный бюджет налоги в размере 23 процентов, в медфонды – 4,5 процента. Но реально в соцбюджет запланировали и перечислили только 22,1 процента, а в медфонды - 4,2 процента. Итого не доплатили 31,1 миллиона лей! Это сумма, которая позволила бы выплатить около 17 400 средних пенсий. И Сильвия Раду под всем этим подписалась. Нужен ли Кишиневу еще один такой мэр?

В-четвертых, у Андрея Нэстасе не будет поддержки в муниципальном совете. Ведь Платформа достоинства и правды там не представлена. Поддержать кандидата готовы либералы. Но разве поддержка команды находящегося под судом Киртоакэ прибавит авторитета Нэстасе?

Правда, в ходе предвыборной кампании Нэстасе говорил, что продолжит «программы Дорина Киртоакэ». Но если бы кишиневцам были нужны эти сомнительные программы – они бы проголосовали за Валериу Мунтяну. Тот получил 3,61 процента голосов, после чего заявил, что поддержка либералами Нэстасе является «безоговорочной», и есть желание, чтобы он воспользовался их опытом. И Нэстасе готов им воспользоваться!

В-пятых, Андрей Нэстасе не является самостоятельной фигурой: за его спиной стоят владелец и финансист медиа-холдинга Jurnal Trust Media Виктор Цопа и его деловой партнер Виорел Цопа.

Напомним: Виктор Цопа обвинял Плахотнюка в незаконном захвате его акций в «Victoriabank» - но до этого самого Цопу обвиняли в том же самом. Против него было возбуждено уголовное дело за шантаж в особо крупных размерах, в 2011 году он был приговорен к десяти годам тюрьмы и был вынужден бежать из страны. Виорел Цопа получил восемь лет. Цопы живут во Франкфурте-на-Майне, где имеет недвижимость и Андрей Нэстасе. Оба объявлены в международный розыск. В 2016 году Виктор Цопа был приговорен к девяти годам лишения свободы за подделку и отмывание денег в особо крупных размерах. В результате сложения наказаний ему дали в общей сложности 15 лет.

В-шестых, Андрей Нэстасе не скрывает того, что в роли генерального примара будет заниматься политикой. Это грозит кишиневцам тем, что не будет конкретной работы, а будут лозунги на тему европейской интеграции, объединения с Румынией и «руки Кремля». Такого примара мы уже имели в лице Киртоакэ, который ездил то в Брюссель, то в Бухарест, то в Афины, что очень устраивало его заместителей и руководителей служб. Вспомним: в  2016 году Киртоакэ отсутствовал на рабочем месте суммарно более пяти месяцев. Есть подозрения, что структура примэрии, водопровод, канализация, текущие крыши, скорее всего, не будут занимать и Нэстасе.

И, наконец, в-седьмых: будет ли Андрей Нэстасе честным примаром, не будет ли финансировать за счет налогоплательщиков Кишинева Платформу достоинства и правды, Jurnal Trust Media и тех, кто ведет его к власти? Можно предположить, что партнеров Цопа уже порядком утомила необходимость давать деньги на проекты. И вспомним: чем занимался Нэстасе до 2015 года, даты основания Платформы достоинства и правды, – неизвестно, на что жил – тоже: согласно декларации, он не имел легальных доходов. К лицу ли такое прошлое примару столицы?  


 
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