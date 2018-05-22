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Додон предложил властям проводить гей-парады в здании правительства
22.05.2018

Глава государства выразил возмущение тем фактом, что на днях ради десятков участников ЛГБТ-шествия был перекрыт Кишинев, а полиция запугивала противников марша.  

Об этом Игорь Додон заявил в рамках проведенного сегодня брифинга для прессы, посвященного предстоящему в Кишиневе Всемирному конгрессу семьи, передает aif.md

"Хочу с сожалением отметить продвижение на протяжении последних лет властями страны и парламентского большинства чуждым нам законопроектов и ценностей. Я имею в виду и марши, которые проходят в Кишиневе последние годы. Осуждаю действия властей и полиции, которая недавно предприняла действия по запугиванию в отношении тех, кто протестовал против этих маршей. Если хотите защищать их, правительство могло организовать этот марш в своем здании, чтобы не перекрывать весь Кишинев. Из-за нескольких десятков человек перекрыли весь Кишинев. Хотите организовывать подобные марши – у вас пока еще есть здание правительства, можете прогулять их по этажам, но не блокировать весь Кишинев и не бояться, что вас окропят святой водой" – сказал он. 

Глава государства также отметил, что “мы открыты к сотрудничеству со всеми – и с Востоком, и с Западом, но не пытайтесь навязывать нам, молдаванам, чуждые ценности”.


 
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