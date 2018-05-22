Главная Майя Санду требует аннулировать результаты выборов в Жора де Мижлок 22 мая Майя Санду подала в Окружной суд Оргеева запрос об аннулировании выборов в Жора де Мижлок по причине серьезных нарушений избирательного законодательства. Напомним, что вице-президент Партии "Шор" Марина Таубер получила 1 048 голосов, выиграв в первом туре выборов в мэрию, пишет tv8.md. «Основное нарушение связано с тем, что, хотя максимальный предел расходов, установленный для выборов в Жора де Мижлок Оргеевского района, составил 93 504 лея, Партия "Шор" потратила, согласно оценкам Promo-Lex, по крайней мере 294 505 леев, т.е. более на 200 000 леев максимальной суммы, предусмотренной законом. И это без учета подкупа избирателей, организованного транспорта, незаконной съемки избирательного бюллетеня, дронов, находящихся в небе в день выборов, и других серьезных нарушений», - сказала Санду.

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