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Политика
Получится ли у Молдовы «увести» Приднестровье по-тихому?
23.05.2018

Введение «нейтральных» автомобильных номеров и правил, позволяющих свободное перемещение между Молдавией и Приднестровьем, на фоне конкретных действий Молдавии в союзе с Украиной по экономическому удушению Приднестровья заставляет задуматься — так ли велика «дипломатическая победа», как ее пытаются представить?  .

Оценить последствия принятия новых документов не так-то просто — все зависит от того, как смогут использовать их преимущества и Молдавия и Приднестровье. Пока что, до начала практической реализации, как неумеренный восторг, так и злобное поношение выглядят преждевременными. А вот внешнеполитическое положение Молдавии предполагает осторожный подход к действиям Кишинева. Устроив шоу из «борьбы пророссийских и прозападных молдавских политиков», молдавская система власти, включая ее теневую составляющую, стремится активно получать прибыль со всех направлений деятельности.

При этом деятельность российских чиновников, безоговорочно «верующих» в пророссийскую часть труппы молдавского политического театра, может завести российскую дипломатию в отношении Молдавии в крайне неприятную ситуацию. Это особенно опасно сейчас, когда к ситуации решения приднестровской проблемы может активно подключится яростно антиросиийски настроенная Украина.

Сергей Артёменко


 
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