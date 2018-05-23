Получится ли у Молдовы «увести» Приднестровье по-тихому?

Введение «нейтральных» автомобильных номеров и правил, позволяющих свободное перемещение между Молдавией и Приднестровьем, на фоне конкретных действий Молдавии в союзе с Украиной по экономическому удушению Приднестровья заставляет задуматься — так ли велика «дипломатическая победа», как ее пытаются представить? .

Оценить последствия принятия новых документов не так-то просто — все зависит от того, как смогут использовать их преимущества и Молдавия и Приднестровье. Пока что, до начала практической реализации, как неумеренный восторг, так и злобное поношение выглядят преждевременными. А вот внешнеполитическое положение Молдавии предполагает осторожный подход к действиям Кишинева. Устроив шоу из «борьбы пророссийских и прозападных молдавских политиков», молдавская система власти, включая ее теневую составляющую, стремится активно получать прибыль со всех направлений деятельности.

При этом деятельность российских чиновников, безоговорочно «верующих» в пророссийскую часть труппы молдавского политического театра, может завести российскую дипломатию в отношении Молдавии в крайне неприятную ситуацию. Это особенно опасно сейчас, когда к ситуации решения приднестровской проблемы может активно подключится яростно антиросиийски настроенная Украина.

Сергей Артёменко