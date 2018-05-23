«Патрия-Лотяну» в Кишиневе продают, а владелец об этом ничего не знает!

За одно из самых красивых старинных зданий молдавской столицы хотят 80 миллионов леев

На одном из сайтов появилось объявление: «Продается развлекательный комплекс «Patria Centru”. И цена прописана — 80 миллионов леев или 4 миллиона евро. То есть, место, где всю жизнь показывали кино, которое носит имя нашего великого земляка Эмиля Лотяну, скоро будет продано с молотка, и кинематографическая жизнь молдавской столицы на этом бесславно завершится?

- Где это объявление появилось? - спросил нас владелец здания Виктор Шелин. - Я ничего об этом не знаю! Нет, я ничего не продаю! Нет, конечно, не продаю ни это здание, ни «Патрия-Лукойл», ни «Patria Multiplex»! Приходите в кино!

Мы позвонили по указанному в объявлении номеру телефона. Нам ответил сотрудник компании, занимающейся сделками в сфере недвижимости:

- Это здание действительно продается. Объясню ситуацию. Объект продается одним из молдавских банков, то есть, банк продает этот объект, мы не являемся продавцами. Значит, этот объект был в залоге. Пока звонков немного.

- 80 миллионов леев — реальная цена для этого здания?

- Каждый объект имеет свою цену. Это та цена, которую запрашивает продавец, а мы выходим на рынок с этой ценой.

Мы опять позвонили Виктору Шелину.

- Здание находится в залоге, потому что мы кредитуемся в банке. Это нормальная практика! - ответил нам Виктор Петрович.

- Но, если банк продает здание, значит, оно находится в их собственности!

- Это наше здание!

- Тогда вам надо метать громы и молнии!

- Сейчас разберусь, спасибо.

ЛЕОНИД РЯБКОВ