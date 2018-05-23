«Патрия-Лотяну» в Кишиневе продают, а владелец об этом ничего не знает!

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Общество
За одно из самых красивых старинных зданий молдавской столицы хотят 80 миллионов леев
На одном из сайтов появилось объявление: «Продается развлекательный комплекс «Patria Centru”. И цена прописана — 80 миллионов леев или 4 миллиона евро. То есть, место, где всю жизнь показывали кино, которое носит имя нашего великого земляка Эмиля Лотяну, скоро будет продано с молотка, и кинематографическая жизнь молдавской столицы на этом бесславно завершится?
- Где это объявление появилось? - спросил нас владелец здания Виктор Шелин. - Я ничего об этом не знаю! Нет, я ничего не продаю! Нет, конечно, не продаю ни это здание, ни «Патрия-Лукойл», ни «Patria Multiplex»! Приходите в кино!
Мы позвонили по указанному в объявлении номеру телефона. Нам ответил сотрудник компании, занимающейся сделками в сфере недвижимости:
- Это здание действительно продается. Объясню ситуацию. Объект продается одним из молдавских банков, то есть, банк продает этот объект, мы не являемся продавцами. Значит, этот объект был в залоге. Пока звонков немного.
- 80 миллионов леев — реальная цена для этого здания?
- Каждый объект имеет свою цену. Это та цена, которую запрашивает продавец, а мы выходим на рынок с этой ценой.
Мы опять позвонили Виктору Шелину.
- Здание находится в залоге, потому что мы кредитуемся в банке. Это нормальная практика! - ответил нам Виктор Петрович.
- Но, если банк продает здание, значит, оно находится в их собственности!
- Это наше здание!
- Тогда вам надо метать громы и молнии!
- Сейчас разберусь, спасибо.
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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