Гражданки Молдовы незаконно мигрировали в Канаду под видом команды по подводному хоккею

Каждая из «хоккеисток» заплатила контрабандисту по 1,2 тысячи долларов и успешно оказались в Северной Америке

Несколько гражданок Молдовы незаконно мигрировали в Канаду под видом команды по подводному хоккею (есть такая спортивная дисциплина!), сообщает BBC.

По информации канала, эту идею им подсказал некий контрабандист, уроженец одной из бывших республик Советского Союза, к которому девушки обратились за помощью получении канадских виз.

В Молдове не то что подводного, обычного хоккея практически нет, поэтому наши соотечественницы ничего не знали об этом виде спорта, о подводном хоккее, а некоторые даже не умели плавать! Сначала контрабандист отвез их в Египет ради штампов в паспортах, которые, по его идее, должны были свидетельствовать, что в Северной Африке девушки тренировались забрасывать шайбы под водой.

Затем он успешно переправил «хоккеисток» в Канаду. Каждая из них заплатила ему за это по 1,2 тысяч долларов. Также BBC сообщает, что девушки сумели успешно затаиться на своей новой «родине» и пока не были задержаны и депортированы.