Второй тур выборов в Кишинёве может стать новым сейсмическим толчком для системы. Если победит Ион Чебан, то система кое-как сохранится, даже если в её основании уже появится трещина, если же победит кандидат от ПППДП Андрей Нэстасе, и шансы на это реальны, то ситуация становится очень опасной для системы. Такое мнение было высказано в ходе передачи „Important” на телеканале TVN21, которую цитирует IPN.

„Сегодня действительно сложно предположить, какой будет реакция системы на произошедшее”, - говорит политический обозреватель Анатол Цэрану. По его мнению, если во втором туре не удастся поднять явку выше 45%, то европейские силы потерпят поражение. Это может произойти в случае отсутствия методов и технологий для мобилизации проевропейского электората. „Для этого необходимо, чтобы, как это было во втором туре президентских выборов 2016 года, среди проевропейского электората присутствовало взаимопонимание”, - отметил обозреватель.

Гражданский активист Штефан Глигор считает, что если Ион Чебан выиграет борьбу за примэрию, то все намёки и обещания, данные Демократической партией на внешнеполитической арене, на переговорах с партнёрами по развитию, окажутся пустыми словами. „Они очень надеялись протащить во второй тур Сильвию Раду и показательно, с излишним рвением, выиграть примэрию у социалистов, продемонстрировав свою эффективность и способность решать дела в этой стране”, - говорит Штефан Глигор. По его словам, в настоящее время ДПМ находится в сложной ситуации, партия оказалась в абсолютно нелепом положении.

Во втором туре выборов, который состоится 3 июня, за кресло примара столицы поборются представители Партии социалистов и партии Платформа „Достоинство и правда”, Ион Чебан и Андрей Нэстасе, соответственно.