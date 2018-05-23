Беременная секс-бомба Ксения Дели «безумно классно» померилась животами с «Анджелиной Джоли»

Топ-модель из Молдовы умудрилась забеременеть одновременно со своей подругой, удивительно похожей на Анджелину Джоли.

Знаменитая молдаванка встретилась в Лос-Анджелесе со своей близкой подругой, моделью Патисой Магадовой. Красавицы побродили по магазинам, а в конце прогулки померились животами на улице.

Ксения Дели на своей странице в Instagram разместила интересный снимок. 28-летняя молдаванка с улыбкой опустила глаза на свой живот, а 25-летняя дагестанка смотрит на нее.

- Совпадение с моей подругой, - прокомментировала фото Ксения.

Снимок очень понравился поклонникам секс-бомбы. Особенно эмоционально выразили свое отношение к увиденному женщины. «Безумно классное фото», «Красотки!!!», «Самое счастливое время в жизни», «Никогда не видела таких красивых беременных девушек», «Девочки, вы классные!», «Патиса родит немного быстрее. Это так здорово, будут и в школу вместе ходить, и дружить», «Ой, девчули, что-то замуж захотелось», - написали они.

Многие подписчицы заметили, что подруга Ксении Дели удивительно похожа на Анжелину Джоли.

Патиса Магадова родилась в Махачкале. Живет в Лос-Анджелесе. Замужем. Два года назад она была на свадьбе Ксении Дели, которая состоялась в Греции.

Патиса на своей странице в соцсети тоже опубликовала снимок «исторической встречи беременных». Топ-модели держат друг друга за животы и с улыбками смотрят в объектив.

- Вместе это веселее, - написала Патиса.

Недавно Ксения Дели в купальнике вызвала бурные споры, показав животик. «У нас будет мальчик или девочка?» - спросила она у поклонников.